"متجر براند دبي" يحتفي بأعمال إبداعية تعكس جماليات حتّا وملامح من تراث الإمارات

تشجيعاً للمواهب المبدعة وحرصاً على تعزيز المشهد الإبداعي في إمارة دبي بمواهب شابة متميزة، يستضيف براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أعمال عشرة مبدعات إماراتيات، من خلال "متجر براند دبي" المُقام في إطار فعاليات مهرجان "شِتَانا في حتّا" على ضفاف بحيرة ليم، والذي يتم تنظيمه للمرة الأولى ضمن المهرجانات الخمسة التي المندرجة ضمن مبادرة "شِتَا حتّا 2024" بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا.

ويضم المتجر أعمال المبدعات: ريم المري، وديمة بن طوق، وأروى الشامسي، ومريم الشامسي، وموزه الفلاسي، ومريم العبيدلي، وعائشة المدحاني، وعلياء الحمادي، وحمده الشامسي، حيث تنوعت الأعمال المعروضة ولكنها اجتمعت على فكرة واحدة وهي إبراز جماليات دبي، خاصة منطقة حتّا، وما تتسم به من مميزات كإحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في دولة الإمارات.

وقالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شِتَانا في حتّا: "يسعدنا أن نستضيف هذا العام في المهرجان أكثر من 20 عملاً فنياً متميزاً من إنتاج عشر مبدعات إماراتيات أظهرن فيها جماليات دبي ومنطقة حتّا. وحرصنا على عرض الأعمال الفنية بطريقة مبتكرة في مواقع مختلفة من المهرجان استلهماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي الى متحف مفتوح".

وأوضحت مرداس أن الأعمال الفنية المعروضة استوحت ثقافة إمارة دبي وطبيعتها التي ارتبطت بشكل كبير بفكرة الإبداع. وتم استخدام أساليب مختلفة في تنفيذ تلك الأعمال، مثل التطريز والتقنيات الرقمية والرسم بالمواد التقليدية بأسلوب مبدع ومختلف.

وأشارت سارة مرداس إلى حرص براند دبي على إشراك المواهب الاماراتية في مختلف المناسبات والفعاليات سواء التي يتولى براند دبي تنظيمها أو بالتنسيق مع الشركاء في جهات مختلفة في دبي، لافتة إلى أن تنظيم "متجر براند دبي" في سياق مهرجان شتانا في حتا جاء في إطار هذا الالتزام نحو دعم المواهب الاماراتية الشابة ولتقديم تذكارات مبدعة تعكس الثقافة الاماراتية بطريقة غير مباشرة للمواطنين والمقيمين وايضاً الزوار من خارج الدولة.

يُذكر أن الأجندة الإبداعية لمهرجان شِتَانا في حتّا، المصمم بأسلوب يجمع بين الترفيه والتثقيف لجميع أفراد العائلة مع الاحتفاء بالتقاليد المجتمعية والتراث الإماراتي الأصيل والتعريف بها لزوار الحدث من خارج الدولة، تشمل أيضاً نحو 120 ورشة عمل، تم إعدادها بأسلوب يناسب الكبار والصغار. وتركز ورش العمل على مجموعة من المهارات الفنية والحرف اليدوية البسيطة ذات الطابع الإبداعي والمستوحاة من بيئة منطقة حتّا الغنية بمعالمها الطبيعية والتراثية المتنوعة.

وتتواصل أعمال مهرجان "شِتَانا في حتّا"، الذي يتولى تنظيمه "براند دبي" حتى 12 يناير المقبل.

ويمكن الوصول إلى المهرجانات الخمسة المندرجة تحت مبادرة "شِتَا حتّا"، والتي تشمل إضافة إلى "شتانا في حتّا"، مهرجان حتّا للعسل، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية، و "حتّا X مهرجان دبي للتسوق" بسهولة من مختلف أنحاء دبي حيث توفر هيئة الطرق والمواصلات ، أحد الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، خدمة الحافلات المباشرة بمعدل 14 رحلة من دبي إلى حتّا مباشرةً، كذلك تم توفير 17 حافلة للنقل الداخلي من المواقف المخصصة لزوار الحدث إلى موقع الفعاليات علاوة على حافلات نقل داخلي لنقل الزوّار إلى أعلى منطقة سد حتّا.