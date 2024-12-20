«دبي للمهرجانات» و«وجهات دبي الشتوية» تطلقان فعالية «ذا أنكومون ×» في المرموم

يواصل مهرجان دبي للتسوق تسليط الضوء على أفضل ما تقدمه المدينة، من خلال إطلاق تجارب جديدة تجمع بين الفعاليات الترفيهية العالمية، ومناطق الجذب الفريدة من نوعها في دبي، والضيافة الاستثنائية، والمأكولات الشهية، والأنشطة الثقافية، والطبيعة الخلابة، حيث تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة للمهرجان، بالشراكة مع حملة «وجهات دبي الشتوية»، اليوم، فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في المرموم، التي جرى تنظيمها خصيصاً للاحتفال بالدورة الـ30 للمهرجان، وذلك بهدف استقطاب العائلات والأصدقاء للاستمتاع بجمال وهدوء البيئة الصحراوية في المدينة.

وتقام فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في المرموم خلال الفترة ما بين 20 ديسمبر 2024 حتى 12 يناير 2025، وتجمع بين الإبداع والطبيعة والترفيه، وتفتح الفعالية أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل.

وسيستمتع زوار الفعالية بأعمال فنية مذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، صممها الثنائي فيندل ودي وولف لتسلط الضوء على الإطلالات الصحراوية الهادئة، إضافة إلى الجلسات المريحة تحت أضواء النجوم. ويمكن للعائلات والأطفال التوجه إلى مناطق الألعاب الترفيهية، فيما سيستمتع عشاق المغامرة بفرصة استكشاف متاهة أنكومون.

ويمكن لزوار الفعالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستمتاع بحضور ليالي السينما الخارجية، إلى جانب عروض عزف العود الحية، التي تملأ المكان بألحان مستوحاة من جمال البيئة المحيطة.

وسيحظى عشاق الطعام بفرصة الاستمتاع بقائمة مأكولات موسمية مصممة خصيصاً من قبل الشيف الشيخة حصة آل خليفة، أو التلذذ بمأكولات شهية من باربيكيو بوكس من 31 ديسمبر حتى 12 يناير.

وفي معرض تعليقها على تجارب تناول الطعام، قالت الشيف الشيخة حصة آل خليفة: «تعد فعالية ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق وجهة للباحثين عن مأكولات مميزة في أجواء فريدة من نوعها. لقد قمنا بإعداد قائمة طعام بعناية تشمل لمسات مبتكرة على المأكولات الكلاسيكية، إضافة إلى الأطباق الحصرية، ما يخلق تجربة تناول طعام لا يمكن تفويتها».

وتتميز التجربة أيضاً بلمسة من المتعة لعشاق السيارات، حيث تستضيف لقاءات ناديي ديفندر وبرونكو في إطار فعالية أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق والتي تُقام من 1-3 يناير 2025.

وسواء كان الضيوف يبحثون عن الاسترخاء أو الترفيه أو الأنشطة الترفيهية للعائلات، فإن فعالية ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق في المرموم تقدم تجربة استثنائية بين أحضان الطبيعة، وتعد مكاناً مثالياً للاسترخاء بجوار البحيرة، مع تناول كوب من مشروب الكاكاو الساخن، والاستمتاع بالأجواء الهادئة في الطقس المثالي للمدينة خلال هذا الوقت من العام.

. «ذا أنكومون ×» وجهة للباحثين عن مأكولات مميزة في أجواء فريدة من نوعها.