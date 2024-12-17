أعلن وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة،

عبدالله بن طوق المري، إطلاق النسخة الخامسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد بمتحف مصفوت في إمارة عجمان، بحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة، حيث تمتد النسخة الجديدة للحملة من 16 ديسمبر الجاري ولمدة ستة أسابيع، وستسهم في إبراز المعالم السياحية البيئية والمناطق الخضراء والتجارب الشتوية التي تتميّز بها دولة الإمارات، كما تدعم الحملة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

السياحة المستدامة

وقال عبدالله بن طوق المري إن النسخة الخامسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» تعزز المسيرة التنموية المستدامة للسياحة الإماراتية، من خلال تسليط الضوء على الوجهات السياحية الخضراء والبيئية، إضافة إلى التنوع الكبير في الأنشطة السياحية في الدولة، التي تشمل السياحة المستدامة والصحراوية والشاطئية والجبلية، حيث تأتي هذه النسخة تماشياً مع التوجهات المستقبلية للدولة التي ترتكز على توطين الاستدامة والابتكار في السياحة الإماراتية، وكذلك البرنامج الوطني «ازرع في الإمارات».

وأضاف المري أن دولة الإمارات أولت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية، باعتبارهما من الركائز الأساسية في تعزيز استدامة السياحة الإماراتية، والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية بالإمارات السبع.

إيرادات قوية

وأولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير السياحة الخضراء والبيئية باعتبارهما من الركائز الأساسية في تعزيز استدامة السياحة الإماراتية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ودعم تنافسية الوجهات السياحية بالإمارات.

ونجحت حملة «أجمل شتاء في العالم» في تحقيق إيرادات قوية خلال نسختها الرابعة، حيث وصل إجمالي الإيرادات الفندقية في الدولة إلى نحو مليار درهم، وذلك خلال الفترة من التاسع من يناير إلى الـ20 من فبراير لعام 2024، كما وصلت المواد الإعلامية والتسويقية للحملة من خلال المواقع الإخبارية وقنوات التواصل الاجتماعي إلى نحو 600 مليون شخص حول العالم.

خيارات متنوعة

ودعت وزارة الاقتصاد الجمهور إلى التفاعل مع الحملة الجديدة، ومشاركة قصصهم وتجاربهم السياحية في الإمارات، وإبراز ما تتمتع به الدولة من معالم سياحية تجمع بين عراقة التاريخ الإماراتي وحداثة البنى التحتية والخدمات العصرية التي تنافس أهم الدول على مستوى العالم.

وأكد مسؤولون في حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية والمحلية، أن النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» من شأنها تعزيز النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع السياحة في الدولة الذي يمثّل أحد القطاعات الرئيسة في نمو الاقتصاد الوطني المستدام.

المسؤولية البيئية

وقال مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، صالح محمد الجزيري: «تُبرز حملة (أجمل شتاء في العالم) جهود دولة الإمارات في مجال البيئة والاستدامة، لتوفير مستقبل أفضل يضمن جودة الحياة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهةً سياحيةً عالميةً مستدامةً، ونستلهم هذه الجهود من رؤية والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي أسهمت في تحقيق المسؤولية البيئية والازدهار الاقتصادي».

وأضاف: «يُشكل شعار الحملة (السياحة الخضراء) خطوة مهمة في دعم مسيرة أبوظبي نحو مستقبل أكثر كفاءة، يعتمد على ترشيد الطاقة بطرق ذكية، وذلك بما يعزز تجربة الزوّار، وينسجم مع جهودنا في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي المتواصلة، لدفع الابتكار، وتنفيذ الممارسات المستدامة للقطاع السياحي والثقافي وقطاع الضيافة في أبوظبي، ومن خلال العمل مع شركاء القطاع، نُكرّس جهودنا لتسريع تبني الحلول لحماية الموارد بتقليل استهلاك الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الفندقي ومؤسساتنا الثقافية ومتاحفنا ومراكزنا في مختلف أرجاء الإمارة، وذلك لضمان مستقبل أكثر خضرة لأبوظبي».

نمو متواصل

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات تحقيق نمو متواصل بفضل الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وذلك في إطار خطط واستراتيجيات طموحة يتم العمل على تنفيذها، وتشهد الدولة كل عام تطورات هائلة ومشاريع سياحية جديدة، لتقدم لسكان الدولة وزوّارها من شتى أنحاء العالم المزيد من الخيارات والتجارب المتجددة، وتتزايد أهمية حملة (أجمل شتاء في العالم) لإسهامها في إبراز أفضل المعالم ومناطق الجذب السياحي في كل إمارة، لتتكامل جميعها من أجل تعزيز مكانة الإمارات العالمية وجهةً سياحيةً رائدةً، بما يمكنها كذلك من الإسهام في الارتقاء بقطاع السياحة والسفر العالمي».

وأوضح: «في ظل النتائج المُبشرة لهذه الحملة خلال الدورة الماضية، فإننا نتطلع إلى نسخة جديدة متميّزة خلال هذا الشتاء، لنواصل تحقيق النجاحات، وكذلك التمكن من تقديم تجارب استثنائية وفريدة للمواطنين والمقيمين والزوّار، ليستمتعوا بأفضل ما يمكن أن تقدمه الإمارات لهم»، داعياً الجميع إلى الاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي تزخر بها دبي في هذا الموسم، وزيارة منتزهاتها وحدائقها الخلابة، وكذلك محمياتها الطبيعية، إلى جانب سياحة المغامرات في الهواء الطلق.

منصة عالمية ملهمة

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خالد جاسم المدفع: «تُعدّ حملة (أجمل شتاء في العالم)، منصة عالمية ملهمة لتعزيز السياحة المستدامة في دولة الإمارات، وإبراز المعالم الطبيعية والتراثية الاستثنائية التي تجعلها وجهة متميّزة على المستوى العالمي، وتمثّل النسخة الخامسة للحملة، بتركيزها على السياحة الخضراء، خطوة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة، من خلال الترويج لتجارب سياحية تبرز تنوع البيئات والوجهات التي تمتاز بها الدولة».

مبادرات مبتكرة

وأعرب مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، محمود خليل الهاشمي، عن اعتزازه بإطلاق النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» من إمارة عجمان، وتحديداً من منطقة مصفوت، التي تمتاز بجمالها الطبيعي، وتنوعها البيئي الفريد، وقال إن اختيار مصفوت لانطلاق هذه الحملة الوطنية، يعكس مكانة عجمان وجهةً سياحيةً بارزةً، تزخر بالمحميات الطبيعية والمقومات البيئية، إضافة إلى معالمها التي تجمع بين أصالة التراث والتاريخ الإماراتي، وتمثّل الحملة فرصة مميّزة لإبراز هذه المقومات، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً للسياحة المستدامة.

وأضاف أن النسخة الرابعة من الحملة حققت نجاحات كبيرة، إذ رسخت مكانة الإمارات وجهةً سياحيةً عالميةً، مبدياً تطلعه في النسخة الخامسة إلى البناء على هذه الإنجازات من خلال تقديم تجارب سياحية فريدة ومبادرات مبتكرة، تعكس مبادئ الاستدامة، ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع السياحي محلياً وعالمياً.

موعد سنوي

وأكد مدير عام دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، سعيد السماحي، أن حملة «أجمل شتاء في العالم» أصبحت موعداً سنوياً لملايين الزوّار من داخل الدولة وخارجها، لاستكشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية الفريدة التي تختزنها دولة الإمارات في جميع مناطقها، وما تمتلكه من مرافق عصرية تؤهلها لاجتذاب أعداد كبيرة من الراغبين في الاستمتاع بفعالياتها المختلفة، والمشاركة في المهرجانات الثقافية والتراثية وسط الأجواء الساحرة خلال فصل الشتاء. وقال: تكتسب النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» أهمية خاصة، حيث يحمل شعارها «السياحة الخضراء» معاني عدة تجسّد أهمية القطاع الزراعي في دولة الإمارات، والاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لملف الاستدامة البيئية.

التنمية المستدامة

وقال مدير عام دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، هيثم سلطان آل علي، إن إطلاق النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» يعكس الإنجازات البارزة التي حققتها الحملة على مدار السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الحملة تسلّط الضوء على ما تتمتع به دولة الإمارات من تنوع سياحي فريد، يشمل السياحة الترفيهية، والثقافية، والبيئية، إلى جانب قطاعات أخرى تبرز الإمكانات السياحية الاستثنائية للدولة.

وأوضح أن إمارة أم القيوين تُعدّ وجهة مثالية للسياحة البيئية، بفضل ما تتمتع به من طبيعة غنية وتنوع بيئي مميّز، ومن أبرز معالمها محمية أم القيوين للقرم، وأكد التزام إمارة أم القيوين بتطوير مشاريع مستدامة تحافظ على إرثها البيئي الفريد، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع رؤية دولة الإمارات لجعلها وجهة عالمية رائدة في مجال السياحة البيئية.

تعاون طويل المدى

اعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، راكي فيليبس، أن حملة «أجمل شتاء في العالم»، رسخت نفسها خلال فترة قياسية مساهماً رئيساً في تحقيق استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، من خلال برامجها المتنوعة، وفعالياتها التي تستهدف مختلف الشرائح العمرية، وتسعى إلى تلبية تطلعات الزوّار من داخل الدولة وخارجها في الترفيه، والتعرف إلى ثقافات وعادات مناطق الإمارات، ومعاينة جمال معالمها العصرية وأماكنها التاريخية والتراثية، وواحاتها ومحمياتها ومزارعها وجبالها وأوديتها السحيقة.

وقال إن مشاركة الهيئة في النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تتضمن باقة متنوعة من البرامج والأنشطة والمهرجانات الرياضية والتراثية، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة، وجذب مزيد من الزوّار إلى منتجعاتها وفنادقها وأماكنها الأثرية الشهيرة، وبناء تعاون طويل المدى مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الضيافة، وتشجيع الاستثمار في رأس الخيمة، انطلاقاً مما تمتلكه من فرص واعدة.

. إجمالي الإيرادات الفندقية في الدولة، من 9 يناير إلى 20 فبراير 2024، بلغ نحو مليار درهم.

. النسخة الخامسة من «أجمل شتاء في العالم» من شأنها تعزيز النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع السياحة.