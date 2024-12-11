دبي تفتح «آفاقاً تكنولوجية» أمام 6 فنانات

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) برنامج «التدريب على الفنون والتكنولوجيا» الذي تنظمه بالتعاون مع شركة «رياليتي»، بهدف سد الفجوة بين الإبداع الفني والخبرة التكنولوجية، من خلال تطوير مهارات الفنانين وصقل خبراتهم، وتمكينهم من استكشاف التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة أعمالهم الإبداعية، وإنتاج تركيبات فنية رقمية، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم وتنمية مشاريعهم.

ويأتي البرنامج في سياق جهود الهيئة الرامية إلى دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ويستند البرنامج الذي يستمر حتى فبراير المقبل، إلى ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تاريخ الفن التكنولوجي والفن الإعلامي الجديد، وتطوير المهارات التقنية من خلال التدريب العملي على أساليب البرمجة «بايثون»، والتعامل مع الإلكترونيات وأجهزة الاستشعار، وبرمجة المتحكمات الدقيقة، إلى جانب التصوّر وبناء التركيبات الفنية باستخدام تقنيات توليد الأفكار والتخطيط الهندسي وتطوير المشاريع الفردية الجاهزة للعرض.

وتسعى الهيئة عبر البرنامج، الذي يشرف عليه الدكتور أحمد العطار، إلى تطوير مهارات ست فنانات وهن: الدكتورة عفراء عتيق، والدكتورة ناهد شقوف، وتالا عتروني، وسلمى هاني علي، وخولة أبوصالح، وشمة العامري، إذ يشاركن في سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تعقد أسبوعياً في «بيت 341» في حي الشندغة التاريخي.

وعلى مدار البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «برنامج منحة دبي الثقافية» ستتمكن الفنانات من تطوير وتنمية مهاراتهن في البرمجة والإلكترونيات والمحاكاة ثلاثية الأبعاد، وخوض تجربة عملية لبناء تركيبات تفاعلية تعتمد على أجهزة الاستشعار، والتعامل مع الأجهزة الرقمية والطابعات ثلاثية الأبعاد. وستتمكن المشاركات من عرض تركيباتهن وأعمالهن الإبداعية أمام الجمهور ضمن معرض فني سينظم في ختام البرنامج.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أن اهتمام دبي بالابتكار والتقنيات الرقمية أسهم في تحويلها إلى مختبر عالمي لتجربة الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أن برنامج «التدريب على الفنون والتكنولوجيا» يجسد مسؤوليات الهيئة الثقافية الهادفة إلى تمكين الفنانين وتحفيزهم على المشاركة في إثراء المشهد الإبداعي في الإمارة.

سعيد بن خرباش:

. «البرنامج» يسهم في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ويعكس مكانة دبي وريادتها العالمية.