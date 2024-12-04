مهرجان «أم الإمارات» مستعد لنسخته الأكبر

أنهى مهرجان «أم الإمارات» استعداداته لإطلاق نسخته الأكبر، حيث يقدّم على مدى 26 يوماً عالماً من التجارب الترفيهية الملهمة، والاحتفالات التي لا تُنسى على كورنيش أبوظبي، من السادس إلى 31 ديسمبر الجاري، ليختتم موسمه باحتفال مذهل بمناسبة حلول العام الجديد مع أروع الحفلات الموسيقية وعروض الألعاب النارية.

وستستمتع العائلات باكتشاف أكثر من 350 تجربة، كما سيوفّر المهرجان تجارب مخصّصة يومية لجميع الزوار من مختلف الأعمار، من الجولات، والأنشطة، وألعاب المهارات، وأشهى المأكولات والنكهات المحلية والعالمية، والفنون والحرف اليدوية، كما أن عشاق الموسيقى على موعد مع أمسيات مميّزة مفعمة بالفرح والرقص على أنغام ألمع الفنانين في المنطقة طوال فترة المهرجان.

ويأخذ المهرجان الزوّار إلى عالم ينبض بالعجائب والفرح والمفاجآت والرحلات المدهشة بين المجرّات التي تنتظر من يستكشفها، وتتيح مناطق المهرجان التسلية، والتشويق، والترفيه، ويستضيف الأسبوع الافتتاحي للمهرجان الفرقة القادمة من أميركا، من السادس إلى الثامن من ديسمبر، وستقدّم عروضها الحيّة والحركات البهلوانية التي تملأ الأجواء بمرح لا ينتهي، كما يحظى الأطفال بفرصة حصرية للقاء أعضاء هذه الفرقة والتعرف إليهم شخصياً وتسجيل ذكريات لا تُنسى.

ويقدّم متحف «فوق الخيال» فرصة لالتقاط أجمل الصور واللحظات التي تستحق النشر على «إنستغرام»، كما يوفر المهرجان أربعة عروض يومياً للشخصيات الكرتونية المفضلة عند الأطفال، ويمكن لعشاق لعبة الفيديو «5 ليالٍ في فريدي» أن يعيشوا تجربة اللعبة على أرض الواقع من خلال متاهة مرعبة تحاكي أحداث اللعبة.

وسيحتضن المهرجان ليلة رأس السنة الجديدة باحتفالات كبيرة، وأضخم عرض للألعاب النارية، وحفلات موسيقية طوال الليل.