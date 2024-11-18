مخطوطات مغربية تروي حكايات الرحّالة في بلاد العالم

حلّت المملكة المغربية ضيف شرف الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وتعكس في مشاركتها الدور الثقافي التاريخي الذي لعبته المملكة المغربية بما تملكه من شخصيات شهيرة وثّقت ودوّنت تاريخ جغرافيا العالم، ومن بينهم الشريف الإدريسي والرحّالة ابن بطوطة.

ويقدّم الجناح المغربي تحفاً تاريخية من المخطوطات التي رسمت شكل العالم من خلال أدب الرحلات وعلم الجغرافيا، إذ تحتضن المغرب رصيداً غنياً من المخطوطات يناهز 90 ألف مخطوط تتوزع على مجموعة من الخزائن العامة والخاصة، ما يعكس اهتمام المغاربة بالتأليف في مختلف أصناف المعارف والعلوم والآداب، ويترجم حفاظهم على هذا الموروث الحضاري النفيس.