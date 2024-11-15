حسن المير أحمد يوقع إصداره الجديد «رداء بارد»

ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، وقع الكاتب السوري حسن المير أحمد على إصداره الجديد الذي حمل عنوان «رداء بارد»، الصادر عن دار "ورد" للنشر والتوزيع السورية. وذلك بحضور عدد وافر من الأصدقاء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وقال الكاتب عن عمله الجديد: "هذا الكتاب هو مقاربات حياتية، بِلَبُوسٍ شعريٍّ قد يعجب البعض، وقد لا يستسيغه البعض الآخر.. لكنه يحفل بالصدق والشفافية مع الذات على الأقل، محاولاً عبره أن أشارك من يجد نفسه فيه جانباً من مواقف ومشاعر على مدى سنوات، جارحة، ومحزنة، متضاربة ومتعبة، لكنها نابضة بفسحة أمل على الرغم من كل شيء".

يذكر أن حسن المير أحمد كاتب وإعلامي سوري مقيم في الإمارات، عمل في العديد من المطبوعات المعروفة، صدر له العام الماضي كتاب "غريب بين العابرين" عن دار أوستن ماكولي للنشر في الإمارات، وهو مجموعة من القصص والخواطر، وقد أصدر سابقاً مجموعة قصصية أخرى بعنوان "الأشلاء"، كما أن له إسهامات في القصة والشعر والنصوص الأدبية في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.