«دبي للثقافة» تعزز شراكتها الاستراتيجية مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

زارت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تفعيل قنوات التواصل المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير المواهب والبحوث والدراسات وصناعة السياسات المبتكرة، ويأتي ذلك في إطار التزام «دبي للثقافة» بتجسيد مبادئ حكومة دبي في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية، بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة الطموحة.

وخلال الزيارة، التقت هالة بدري، يرافقها عدد من مديري الهيئة التنفيذيين، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي المري، حيث بحثا سبل توطيد العلاقات بين الطرفين، وتعزيز جهودهما الرامية إلى تمكين قادة الثقافة المستقبليين، ودعم أصحاب المواهب الإبداعية وتنمية مهاراتهم، بما يتماشى مع أهداف «رؤية دبي الثقافية»، كما استعرضا إمكانات الاستفادة من خبرات الكلية الواسعة للإسهام في إعداد سلسلة من البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وناقشا أهمية تبني مجموعة من السياسات التي تساعد في تحفيز الابتكار في القطاع الثقافي، وإنشاء أطر عمل واضحة تعمل على ترسيخ الاستدامة والشمولية والإبداع في القطاع، واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل فرق عمل متخصصة، لتطوير مجموعة من المبادرات والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم قوة القطاع، وإثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وقدّم أعضاء فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لأعضاء وفد «دبي للثقافة» عرضاً حول أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية منذ تأسيسها، وإسهاماتها في مجالات الحوكمة والقيادة وصناعة السياسات، إضافة إلى استعراض تنوع المحتوى الأكاديمي الذي تقدمه الكلية للجهات الحكومية المحلية والإقليمية والدولية، بدءاً من برامج التعليم التنفيذي، المصممة خصيصاً للجهات الحكومية والخاصة، ووصولاً إلى مبادرات البحث المتقدمة في السياسات العامة، كما تعرّف وفد الهيئة إلى تطلعات الكلية المستقبلية وجهودها المبذولة، لتعزيز مكانتها على الساحة مركزاً للقيادة وصناعة السياسات.

حضر اللقاء من جانب «دبي للثقافة»، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث، منى فيصل القرق، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، ومدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، راشد عارف الشيخ، والمستشارة في «دبي للثقافة»، لمى بورسلي، بينما حضره من جانب الكلية مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية، الدكتور فادي سالم، وعميد الكلية بالإنابة مدير إدارة الشؤون الأكاديمية، الدكتور آرثر كينغ، ومدير إدارة التعليم التنفيذي، عائشة الشامسي، ومدير مكتب الاعتماد الأكاديمي، الدكتورة عائشة آل علي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، صالحة بوكتارة، ومدير قسم مشاريع البحوث، إيمان المرزوقي.