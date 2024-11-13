محمد صلاح يشارك الجمهور رحلته الملهمة في «الشارقة الدولي للكتاب»

تستضيف فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري في قاعة الاحتفالات، في لقاء جماهيري يروي فيه رحلته في الوصول للعالمية، ويكشف علاقته بالكتب وتأثيرها على مسيرته الرياضية.

وفي أمسية استثنائية تجمع بين روح الرياضة وشغف المعرفة، يتحدث صلاح عن مسيرته الكروية، حيث يشارك الحضور جوانب من حياته؛ بدءاً من بداياته وصولاً إلى النجومية العالمية، مسلطاً الضوء على التحديات التي واجهته، والدروس التي تعلمها. كما يكشف عن الكتب التي ألهمته وأثرت في تطور رؤيته للحياة والعالم، ليمنح الجمهور لمحة عن جوانب جديدة في شخصيته تتجاوز حدود الملاعب.

محمد صلاح، هو لاعب كرة قدم مصري يشغل مركز الجناح الأيمن في نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الوطني. بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم انتقل إلى أوروبا حيث لعب لأندية بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن ينضم إلى ليفربول في عام 2017.

حقق صلاح العديد من الإنجازات، منها الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، وجائزة الحذاء الذهبي، وجائزة أفضل صانع لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف.