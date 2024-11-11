«آيكوم الدولي».. حوارات فكرية تستكشف دور المتاحف

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم-الإمارات»، عن تنظيم «منتدى آيكوم الدولي 2024»، في إطار التحضيرات للمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025»، الذي تستضيفه دبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

وسيتناول المنتدى العالمي الذي يستضيفه متحف الاتحاد، غداً، ثلاثة محاور فرعية تستعرض أهمية حماية التراث غير المادي، وقوة الشباب، وانتشار التقنيات الحديثة، إلى جانب استكشاف سبل مواجهة التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

وستتضمن أجندة المنتدى عدداً من الجلسات والكلمات الرئيسة، سيتم خلالها مناقشة مجموعة من الأفكار والرؤى المتعلقة بأساليب استكشاف الهويات الثقافية وحفظها، حيث سيفتتح الشريك المؤسس ومدير شركة The Experience Alchemists،

إدوارد رودلي، نقاشات محور «التقنيات الحديثة»، الذي يركّز على قدرة التكنولوجيا على مساعدة المتاحف في الوصول إلى الجماهير أو إعاقتها، تليها جلسات تتولى تقديمها الرئيس التنفيذي للموارد البشرية رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، وأستاذ التراث الثقافي الرقمي في كلية كينجز البريطانية، الدكتور سيمون تانر، ومنسق البرامج في مكتب مساعد المدير العام للثقافة في منظمة اليونسكو، بابلو غواياسامين مادرياني، وسيطرحون من خلالها الخيارات التي تتخذها المتاحف لتبني الحلول التقنية الحديثة لتلبية احتياجات مجتمعاتها المتغيرة.

ويستضيف المنتدى العالمي المستشار الثقافي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور زكي أنور نسيبة، الذي سيفتتح نقاشات محور «التراث غير المادي»، فيما تتضمن الجلسة حوارات مع كل من رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور عبدالعزيز عبدالرحمن المسلم، والأستاذ المساعد في دراسات السينما والتراث بجامعة نيويورك أبوظبي، علياء يونس.

بينما سيفتتح الكاتب والباحث الإماراتي الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس ومالك مؤسسة بارجيل للفنون، نقاشات محور «قوة الشباب»، فيما تشارك مؤسِّسة منصة «دروازة التجريبية للفنون»، القيّمة الفنية منيرة الصايغ، وأمينة مكتبة وبرامج Bootleg Griot، القيّمة الفنية أوسيموديامن إيكوري، في جلسة تفاعلية تهدف إلى استكشاف الاتجاهات الثقافية وترابطها مع المجتمعات.