17 كتاباً جديداً في جناح مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة في «الشارقة للكتاب»

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 17 كتاباً جديداً ضمن مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، وتأتي هذه الكتب كحصيلة لمخرجات ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، التي انعقدت خلال الفترة الماضية، ومنها «ورشة كتابة قصص الأطفال» و«ورشة نقد الكتب».

وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أنَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب يُشكِّل منصة مثالية للمؤسَّسة للإسه

ام في إثراء الحراك الفكري داخل الأوساط المعرفية المختلفة، ويأتي إطلاق هذه المجموعة المتميزة من الكتب ضمن المعرض بمثابة تأكيد جديد على الحضور الفاعل للمؤسَّسة ضمن مشهد صناعة الأدب واكتشاف المواهب الواعدة على الساحة العربية.

وتضمَّنت المؤلفات النقدية خمسة كتب تناولت موضوعات السرد القصصي والشعر والرواية وهي: «سيموطيقيا السرد القصصي.. حكايات أمنا الشجرة أنموذجاً»، التي ترى فيها الكاتبة سمية علي رهيف أن السيموطيقيا (علم العلامات) هي الأقدر على الإحاطة برمزية القصص عبر رصد فرادة القاصّ وتميزه والتمعّن في الصبغة الأدبية والجمالية. وضمَّت الكتب أيضاً كتاب «تحولات التجربة الشعرية.. دراسة في شعر حسن علي النجار» لمؤلفه الدكتور منتظر حسن الحسني، وكتاب «هسيس الخور.. دراسة في حياة وأدب إبراهيم بوملحة» لكاتبه عبيد إبراهيم، الذي يدرس سيرة المستشار إبراهيم بوملحة الأدبية وجوانب من حياته العملية والاجتماعية.

وشملت المؤلفات كتاباً بعنوان «تمثيلات الجسد الانضباطي في المتخيّل الروائي.. رواية 1984 نموذجاً» لمؤلفته أميرة بنت حميد أحمد الغامدي، التي قدمت قراءة جديدة لرواية 1984 الشهيرة، تركز فيها على عنصر الشخصية (الجسد الانضباطي). وفي كتابها «جماليات الإطار.. قراءة في النصوص الموازية.. مجموعة الشاعر أحمد الملا (يا له من يوم هائل) نموذجاً»، تقدم الكاتبة عهود منصور حجازي، مقاربة مختلفة لتحليل الإطارات التي تؤثر في جمال الصور وإبراز تفاصيلها ضمن السياق الذي توجد فيه.

أمّا قصص الأطفال فشملت 12 إصداراً، منها «اختفاء يوم العطلة» من تأليف نسمة شريف ورسوم أحمد فرج، وقصة «الرسم بالناي» من تأليف بسمة بن كيران، ورسوم هالة علاء صالح، إلى جانب قصة «بيّوض» من تأليف فجر صباح، ورسوم أسامة يوسف، وقصة «خارج الفرو داخل العالم» بقلم منير ندى، ورسوم آمنة الريس، وغيرها.