روائيون: الطفرة السردية تتطلب انتقائية في القراءة.. وتعزز استمراريتها

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب كلاً من الروائي والباحث الإماراتي الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والروائية الكويتية ليلى العثمان، والروائي السوداني والطبيب أمير تاج السر، والروائي الباكستاني أسامة صديق في جلسة حوارية أدارتها الإعلامية علياء المنصوري. وتناول فيها الروائيون ظاهرة «الانفجار السردي» وتأثيرها في القراء والمشهد الأدبي.

ووصف العميمي «الانفجار السردي» بالظاهرة الطبيعية، وأن الزمن كفيل بانتقاء الأعمال الجيدة، مشدداً على أن من حق الجميع التعبير عن أنفسهم.

وأرجعت ليلى العثمان الظاهرة إلى الاعتقاد بأن الأعمال الطويلة تمنح الكتاب أهمية أكبر، مبينة أن الرواية لا تستدعي بالضرورة هذا الكم من الصفحات، وأن الاستطراد غير المبرر يضعف متعة القراءة.

وأوضح أمير تاج السر أن الانفجار السردي يعكس اهتماماً متزايداً من الجمهور بالرواية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسم بجانبين: إيجابي وسلبي. وبيّن أن التطور التكنولوجي وسرعة الوصول إلى المعلومات عززا من تسارع الكتابة.

وبيّن الروائي أسامة صديق أن «الانفجار السردي» جزء من تطور الأدب والمعرفة، مشيراً إلى أن الكتابة يجب أن تبقى متاحة للجميع، وأن تكون جودة النص هي المعيار الأهم، وليس حجم العمل.