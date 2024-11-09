سلطان القاسمي يوجه بتخصيص 4.5 مليون درهم لرفد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات معرض الشارقة للكتاب

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 مليون درهم لدعم مكتبات الشارقة العامة والحكومية بجديد إصدارات الناشرين المشاركين في الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، من الكتب العربية والأجنبية، والذي يشارك فيه أكثر من 2,500 ناشر وعارض .

تأتي هذه المنحة ترسيخاً لرؤية صاحب السمو حاكم الشارقة لتمكين صناعة الكتاب وتوسيع فرص الحصول على المعرفة أمام القراء والطلبة والباحثين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات إضافة إلى تكريس المكانة المركزية للمكتبات عنصرا محوريا في بناء مجتمع المعرفة، ومساهم أصيل في تحقيق نهضة حضارية شاملة ومستدامة.

وأشارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إلى أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة تدعم استمرارية الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع النشر، وتحديث المكتبات العامة والحكومية بكتب ومحتويات جديدة تخدم احتياجات المجتمع وتواكب تطورات العلوم والمعارف.

وأوضحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن تأثير المكتبات قادر على تغيير واقع المجتمعات ومستقبلها، لذلك اهتمام الشارقة برفع كفاءتها وتزويدها بجديد ما يصدر في العالم من مؤلفات وبحوث يأتي في إطار اهتمامها بنهضة المجتمع، وهذا الدور يتكامل مع المهمة المحورية التي يقودها الناشرون من خلال جهودهم في إصدار الكتب وترجمتها لذلك لا يتوقف معرض الشارقة الدولي للكتاب عن دوره منصة شاملة تدعم الناشرين وكل العاملين والمعنيين في صناعة الكتاب.

تُعد هذه المنحة تقليداً سنوياً يحظى فيه الناشرون بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وفي الوقت نفسه تُرفد من خلاله مكتبات الشارقة العامة والخاصة بآلاف العناوين الجديدة، بما يعزز من موقع الشارقة مركزا داعما لمجتمع المعرفة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويدعم بيئة البحث العلمي وحركة التأليف.