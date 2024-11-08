مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يواصل فعالياته

يواصل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في نسخته العاشرة الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حتى 17 نوفمبر الحالي فعالياته، الهادفة إلى تعزيز وحفظ وحماية التراث الإماراتي.

ويقدّم المهرجان للزوار لمحةً عن الحياة الإماراتية التقليدية مثل عروض الصقارة الحيّة إلى جانب تجارب تفاعليّة وسوق الأسر المنتجة لبيع منتجات حِرفيّة من صنع العائلات الإماراتية، وعروض حيّة تسلّط الضوء على الحِرف والصّناعات التقليدية المتنوعة، وكذلك تجربة الألعاب الإماراتية التقليدية، وهي عنصر أساسي من تراث البلاد الثقافي.

كما يقدّم معرض سوق القطارة المحلات والحِرف والمهن التي مارسها أسلافنا، والعروض التقليدية التي تشتهر بها الإمارات، بما في ذلك العيالة، والرزفة والتغرودة، التي تمّ إدراجها ضمن قائمة التراث الثقافي لدى اليونسكو.

وشهد المهرجان عروضا وحفلات فنيّة للفنانين الإماراتيين ورش عمل تراثية متنوعة ضمن برنامج السويعية التابع لمركز القطارة للفنون للسيدات والعائلات ورش تعليمية تهدف إلى تثقيف الأطفال.