1065 ناشراً من 108 دول يشاركون غداً في "مؤتمر الناشرين" بالشارقة

تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين" في "مركز إكسبو الشارقة"، بمشاركة 1065 ناشراً وخبيراً في صناعة النشر العالمية ونخبة من الوكلاء الأدبيين وقادة فكر من 108 دولة، إلى جانب 74 متحدثاً دولياً لتبادل الخبرات والأفكار حول ديناميكيات قطاع النشر وسبل تعزيز التعاون والشراكات وعقد الصفقات بين المشاركين.

ويواصل المؤتمر الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" ترسيخ مكانته على خارطة صناعة النشر من خلال استضافة ممثلي دول عربية وأجنبية من جميع قارات العالم، كما يشهد مشاركة جمهورية أفريقيا الوسطى للمرة الأولى في فعاليات دورة العام الجاري، حيث يقدم نخبة من الخبراء 30 ورشة عمل تغطي عدداً من الموضوعات منها أحدث توجهات وابتكارات قطاع النشر والتحديات التي تواجهه وسبل التغلب عليها وتحويلها إلى فرص وتسويق المحتوى الصوتي واستخدام الذكاء الاصطناعي في النشر واستراتيجيات التوزيع الرقمي، مما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة ودورها في دعم تطوير صناعة النشر العالمية.

وتأكيداً على أهمية الأعمال الأدبية وضمان حقوق أصحابها، ينظم المؤتمر الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة لحقوق النشر" التي تكرم المساهمات المتميزة في مجال شراء وبيع حقوق النشر والترجمة وتعزز الشركات الدولية في قطاع النشر ، وسيتم الإعلان عن الفائزين حيث تكرم الجائزة فائزين اثنين ضمن مسارين الأول للعاملين في صناعة النشر من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة والثاني للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها اختارت مبادرة "هي التالية She's Next" الرائدة "مؤتمر الناشرين" للإعلان عن اسم الفائزة في دورتها الثالثة التي أطلقتها "Visa" بالشراكة مع "ببلش هير" المنصة العالمية الرامية لتعزيز التنوع والشمول في قطاع النشر، والتي أسستها الشيخة بدور القاسمي.

وتكرم المبادرة الأصوات والقيادات النسائية المبتكرة في قطاع النشر وتقدم للفائزة بالمركز الأول منحة مالية قدرها 50 ألف دولار لدعم تنمية أعمالها ، بالإضافة إلى ترخيص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر الذي يتيح لها العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تشارك المتأهلات الخمس إلى القائمة القصيرة في برنامج توجيهي يستمر على مدار ثلاثة أشهر يستهدف تعزيز مهاراتهن في تطوير الأعمال والنمو والإبداع المهني.