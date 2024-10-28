حسن المير أحمد بـ «رداء بارد»..مقاربات شعرية من حياتنا

صدر أخيرا عن دار «ورد» للنشر والتوزيع في دمشق – سوريا، كتاب بعنوان «رداءٌ بارد» للكاتب حسن المير أحمد، ويتضمن مجموعة من النصوص الشعرية، ذات البعد الإنساني والعاطفي.

وجاء في تقديم المؤلف للكتاب: «حين كانت تداهمني الأحاسيسُ وتؤرق نومي، أو تهدهدني حتى تخوم الصباح، كنت أسكب من تلويناتها كلمات شاردة، تخرج أحياناً كدفقة شعرية، أو ما يشابهه، ثم أعود بعد حين إلى ما سجلته أصابعي من حروف هوجاء قاتمة حيناً.. وضّاءة حيناً.. قاسية ومؤلمة أحياناً.. مشعَّة بالفرح نادراً؛ لأنه كان عدوّاً شرساً لا أعرف كيف أو لماذا خاصمني كل هذي السنين؟

هذا الكتاب هو مقاربات حياتية، بِلَبُوسٍ شعريٍّ قد يعجب البعض، وقد لا يستسيغه البعض الآخر.. لكنه يحفل بالصدق والشفافية مع الذات على الأقل، محاولاً عبره أن أشارك من يجد نفسه فيه جانباً من مواقف ومشاعر على مدى سنوات، جارحة، ومحزنة، متضاربة ومتعبة، لكنها نابضة بفسحة أمل على الرغم من كل شيء».

الغلاف، الذي صممه المخرج ورد حيدر، أتى مفعماً بالدلالات التي تعكس روح النصوص المكتوبة.

الإصدار سيكون متوافراً في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية 2024، من خلال جناح دار «ورد» للنشر والتوزيع Y-4 - Hall No. 1، وذلك خلال فترة المعرض من 6 نوفمبر إلى 17 نوفمبر 2024.

يذكر أن حسن المير أحمد كاتب وإعلامي سوري مقيم في الإمارات، عمل في العديد من المطبوعات المعروفة، صدر له العام الماضي كتاب «غريب بين العابرين» عن دار أوستن ماكولي للنشر في الإمارات، وأصدر سابقاً مجموعة قصصية أخرى بعنوان «الأشلاء»، كما أن له إسهامات في القصة والشعر والنصوص الأدبية في العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.