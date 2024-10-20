«هامور لا يغادر المكتب» تفتتح عروضها بمسرح «كامل العدد»   

في مسرح كامل العدد، نظم العرض الأول لمسرحية «هامور لا يغادر المكتب»، مساء أول من أمس، في مسرح الصندوق الأسود بمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتطرح المسرحية التي كتبها أحمد المظلوم وأخرجتها ريم المنهالي - بأسلوب عبثي ساخر على مدى نحو ساعة - قضية البيروقراطية وتأثيرها في سير العمل وتطور المجتمعات، بطابع إماراتي يعبر عن المجتمع والثقافة المحليين، من خلال شخصية «هامور» وسعيه إلى إنجاز بعض المعاملات الروتينية البسيطة التي تعطلها إجراءات البيروقراطية، وكيفية تعاطي أفراد المجتمع مع أعباء الحياة اليومية على النطاقين المحلي والعالمي، ما يعكس أوجه التشابه في تجارب البشر مع العوائق وعدم الكفاءة حول العالم.

وتزامن تقديم المسرحية - التي عرضت على مدى اليومين الماضيين - مع مبادرة «تصفير البيروقراطية» في دولة الإمارات، لتكون بمثابة «هدية للمبادرة» وللمجتمع، وتعبر عن حرص صُنّاعها على تقديم مسرح يخاطب الجمهور بمختلف فئاته وكل الجنسيات، دون أن يقلد غيره من المسارح الأخرى، وإيمان صناع العمل بأن الفن عندما يلتزم بمجتمعه وقضاياه، يكتسب مزيداً من القدرة على التأثير والقابلية للبقاء والاستمرارية.

ومن المقرر أن تقدم المسرحية التي يشارك في بطولتها الفنانون: مد-ربدان، وعبدالله القصاب، وشهد السقاف، ومحمد العرواني وحسن الطاهر، عروضاً محلية بين إمارات الدولة، إلى جانب التخطيط لتقديم عروض إقليمية ودولية في أنحاء مختلفة.

وأنتجت مسرحية «هامور لا يغادر المكتب» بتكليف حصري من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، كما حصلت على دعم من برنامج المنح الوطني للثقافة والإبداع الذي تقدمه وزارة الثقافة. وطُوّرت المسرحية ضمن برنامج الإقامة الفنية لمعرض «م39» في منطقة ميناء زايد في أبوظبي. وكانت في البداية عرضاً بسيطاً مدته 10 دقائق يقوم على شخصيتين فقط، قبل أن يتم تطويرها على مدى ثلاث سنوات لتصبح عرضاً احترافياً متكاملاً يضم فريق عمل يتكون من 13 شخصاً من مختلف التخصصات.

• 10 دقائق كانت مدة العرض البسيط، لكن تم تطويره على مدار سنوات لتقترب مدته من نحو ساعة.

• المسرحية كتبها أحمد المظلوم وأخرجتها ريم المنهالي بأسلوب عبثي ساخر.