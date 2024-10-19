حظي بشرف مرافقة الشيخ زايد.. رحيل الإعلامي الإماراتي المخضرم أحمد عبيد المنصوري

نعت الأوساط الإعلامية الثقافية الإعلامي الإماراتي المخضرم أحمد محمد عبيد المنصوري، والذي رحل صباح اليوم (السبت)، بعد مسيرة طويلة من العمل الجاد امتدت لما يزيد على نصف القرن، وتميزت بتاريخ حافل بالإنجازات.

وحظي المنصوري خلال مسيرته بشرف مرافقة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في جولاته المحلية والخليجية والعربية والدولية.

وولد المنصوري في الشندغة عام 1944، وعمل في بداية مشواره الإعلامي عام ‬1967، مذيعاً في «إذاعة صوت الساحل». وعلّق خلال هذه المرحلة على مجموعة واسعة من أبرز الأحداث والأخبار المحلية، منها احتفال دبي بتصدير أول شحنة نفط من حقل «فتح» في عام ‬1969.