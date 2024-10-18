«دبي للثقافة» تكرّم رزيقة طارش بـ «شخصية العام» في «دبي لمسرح الشباب 15»

برنامج ثري بالعروض والندوات التطبيقية تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) لعشاق المسرح والفنون الأدائية، عبر النسخة الـ15 من مهرجان دبي لمسرح الشباب التي ستقام خلال الفترة من 21 وإلى 28 أكتوبر الجاري، وتشارك فيها سبع فرق مسرحية محلية، ما جعل المهرجان بمثابة حاضنة إبداعية تسهم في فتح الآفاق أمام أصحاب المواهب، وتحفيزهم لصقل خبراتهم وتطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على مواصلة شغفهم، ورفد المسرح الإماراتي بأعمال متفردة تسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وفي سياق التحضيرات للمهرجان، كشفت «دبي للثقافة» عن منح الفنانة الإماراتية رزيقة طارش جائزة «شخصية العام المسرحية»، تكريماً لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، وتقديراً لإسهامها في إثراء المشهد الفني المحلي. وتعد رزيقة من أبرز رواد ونجوم الفن الإماراتي، وتميزت ببصمتها البارزة في جميع مجالات العمل الدرامي والمسرحي، حيث شاركت منذ انطلاقتها وحتى اليوم في أكثر من 40 عملاً تلفزيونياً متنوعاً بين الدراما والكوميديا، ومن أبرزها «الشقيقان» و«أشحفان» و«الغوص»، و«طماشة»، و«بحر الليل»، و«شبيه الريح» و«عجيب غريب»، وغيرها، وأطلت أيضاً على الخشبة عبر مسرحيات «الله يالدنيا» و«الصبر زين» و«تب الأول تحول»، وكان لها حضور بارز في السينما عبر ثلاثة أفلام، هي «عقاب» و«الخِطبَة» و«ظل»، كما تولت تأليف سيناريو المسلسل الكوميدي «ناعمة ونعيمة»، وكذلك مسلسلات «عذاب الضمير»، و«عتيجة وعتيج».

من جهة أخرى، أعلنت «دبي للثقافة» أيضاً عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان الذي ستقام فعالياته على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، وستتولى لجنة التحكيم التي تترأسها الفنانة سميرة أحمد، وتضم كلاً من الدكتور خالد البناي، والفنان والمخرج فيصل عبدالله الدرمكي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي تتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وأفضل سينوغرافيا، وغيرها.

وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على تكريم المبدعين ورواد الفن المحلي، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة تجاه الرموز الفنية الإماراتية، وتسليط الضوء على جهودهم وإسهاماتهم في إثراء الحراك الفني الذي تشهده الدولة. وقالت: «تتميز الفنانة رزيقة طارش بموهبتها وأسلوبها وأدائها الاحترافي العالي، حيث نشأت موهبتها وترعرعت على خشبات المسارح المحلية، ولاتزال تحظى بحضور مؤثر في مختلف مجالات العمل الدرامي والمسرحي المحلي، ما يعكس أهمية تجربتها وما تمتلكه من خبرة عالية في الفنون الأدائية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية الأسماء التي تشكل لجنة تحكيم المهرجان. وأضافت: «تمتاز الحركة المسرحية المحلية بتنوعها وبامتلاكها مجموعة واسعة من الأسماء اللامعة التي نجحت في رفد المسرح بأعمال وأفكار نوعية أسهمت في الارتقاء به»، وعبّرت الجلاف عن اعتزازها بأعضاء لجنة التحكيم الذين تمكنوا من الوصول إلى منصات التتويج المحلية والخليجية والعربية، عبر أعمالهم المسرحية والدرامية التي كشفوا من خلالها عن إبداعاتهم وقدراتهم في التمثيل والإخراج.

فاطمة الجلاف:

تتميز الفنانة رزيقة طارش بموهبتها وأسلوبها وأدائها الاحترافي العالي.