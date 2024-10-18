عروض مسرحية فكاهية تجمع جمهور «الشارقة للكتاب»

في إطار سعيه لتقديم تجربة ثقافية وترفيهية شاملة ومتكاملة، يشهد برنامج فعاليات الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يقام في الفترة من 6-17 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، عروضاً مسرحية ثقافية وفكاهية تجمع جمهور المعرض من جميع الفئات العمرية، منها المسرحية الثقافية «ترينو»، ومسرحية الرعب الفكاهية «الياثوم»، التي تجسد التزام المعرض بإثراء تجربة الجمهور والزوار والقراء، والتأكيد على دوره في جمع الثقافة والفن والأدب المسرحي في إطار ترفيهي شيق وهادف.

وتعرض مسرحية «ترينو» مساء الجمعة الثامن من نوفمبر، وتعاد مساء السبت التاسع من نوفمبر، وتدور أحداثها حول حياة ثلاث فتيات تصل إليهن دعوة خاصة للمشاركة في رحلة فريدة تشكل رحلة العمر في قطار حافل بالألغاز يمر على دول وبلدان عديدة، من أجل تحقيق التعايش مع جميع شعوب وثقافات العالم.

وتشكل المسرحية دعوة للحوار والتفاهم والتعايش الثقافي، وهي من بطولة الجود البعنون، والجوري البعنون، وضحة الأيوب.

أما مسرحية «الياثوم» فتعرض يومي الجمعة والسبت 15 و16 نوفمبر من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساءً، وهي مسرحية اجتماعية، تدور في إطار كوميدي مرعب، لتناقش بعض الظواهر الاجتماعية الطارئة، التي ينبغي الانتباه لمخاطرها على التماسك المجتمعي، مع العمل على تفاديها والقضاء عليها. وتؤكد المسرحية على أهمية التماسك المجتمعي، وضرورة حمايته، والتغلب على كل التحديات التي تواجهه، وهي من بطولة عبدالرحمن العقل، وزهرة عرفات، وفهد البناي، ومحمد الرمضان، ونايف العنزي، ولمى أمير.

• مسرحية «ترينو» تقدم دعوة للحوار والتفاهم والتعايش الثقافي.