أحلام مستغانمي شخصية العام في «الشارقة للكتاب»

اختارت هيئة الشارقة للكتاب، الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغانمي شخصية العام الثقافية للدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تقديراً لجهودها ومنجزاتها في مجال الرواية العربية، إذ احتلت رواياتها قائمة الأكثر مبيعاً في الوطن العربي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، أحمد بن ركاض العامري: «تشكل أحلام مستغانمي تجربة استثنائية في فضاء الرواية العربية، إذ وصلت رواياتها إلى كل بيت وفرد في كل بلد عربي، ونجحت في استقطاب مختلف الاتجاهات الفكرية ومختلف الفئات العمرية، ومن النادر أن نجد هذا النطاق الواسع الذي تصل إليه رواية عربية واحدة». وأضاف: «من خلال تسليط الضوء على تجربة مستغانمي والتجارب الاستثنائية الأخرى، نحقق العديد من الأهداف، منها فتح آفاق جديدة للرواية والإنتاج الفكري العربي بشكل العام، وتعزيز علاقة المجتمعات برموزهم المبدعة، إلى جانب دعم قطاع النشر والارتقاء بجودة المحتوى».

وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الإبداع، مذ كتابها الأول «على مرفأ الأيام» (1971)، إلى كتابها الأخير «أصبحت أنت»، منحت مستغانمي الجمهور العربي كتابات في قالب غير تقليدي، من خلال ثُلاثيّتها «ذاكرة الجسد» (1993) و«فوضى الحواس» (1997) و«عابر سرير» (2003). وفي 2009 أصدرت «نسيان كوم» و«قلوبهم معنا وقنابلهم علينا»، وبعدهما «الأسود يليق بك».

وشهدت مسيرة مستغانمي محطات حافلة بالجوائز والتكريم، من أبرزها جائزة نجيب محفوظ للرواية، وجائزة مهرجانات بيروت الدولية للإبداع، كما اختيرت من قبل مجلتي «أرابيان بيزنس» و«فوربس» ضمن أكثر النساء العربيات تأثيراً في مجالات الأدب والثقافة.

إضافة إلى ذلك، تولت مستغانمي منصب سفيرة اليونسكو لثماني سنوات، وفازت بجائزة المرأة العربية الرائدة لعام 2015 في لندن برعاية عمدة لندن وجامعة ريجنتس. كما حصلت في 2009 على درع بيروت، ونالت جائزة BIAF بيروت العالمية عام 2014.

أحمد العامري:

أحلام مستغانمي تشكل تجربة استثنائية في فضاء الرواية العربية، إذ وصلت رواياتها إلى كل بيت.