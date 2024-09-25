«دبي للثقافة» تستضيف عشاق الفنون والعائلات في «يوم المجتمع»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن فعالية «يوم المجتمع» التي تهدف إلى استقطاب العائلات والأطفال وتمكينهم من استكشاف جماليات الفنون والموسيقى وروائع المسرح، من خلال مجموعة من التجارب الإبداعية.

وتأتي الفعالية - التي تنظم على مدار السبت والأحد المقبلين في مركز الجليلة لثقافة الطفل - في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مستدامة قادرة على احتضان أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة.

وسيتضمن برنامج «يوم المجتمع» سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تستهدف العائلات وأصحاب المواهب وعشاق الفن من جميع الأعمار، وتسلط الضوء على مختلف أنواع الفنون، من أبرزها ورشة «صناعة الفخار» وفيها سيتدرب المشاركون على طرق التعامل مع الطين وتشكيله باستخدام عجلة الخزف، وأبرز الأدوات المستخدمة في هذه الصناعة، وكيفية تجفيف القطع باستخدام الأفران المتخصصة.

بينما سيتمكن المشاركون في ورشة «الخط العربي» من اكتشاف روائع الخط العربي وأسراره الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، في حين سيستمتع الأطفال برفقة عائلاتهم بمجموعة من الجلسات القرائية، إلى جانب تشكيلة من ورش الطهي التي سيتعرفون من خلالها على نكهات مختلفة من حول العالم.

وخلال الفعالية سيتاح للزوار التعرف على روائع المسرح من خلال ورش متخصصة في الأداء الفني على الخشبة والماكياج المسرحي.

من ناحيتها، أكدت مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة، ميثاء علي شهداد، اهتمام «دبي للثقافة» بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية. وقالت: «تسعى الهيئة من خلال فعالية (يوم المجتمع) إلى توفير منصة مبتكرة قادرة على تعزيز ثقافة الناشئة وتحفيزهم على الاستفادة من طاقاتهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في الفنون البصرية والأدائية».

وأوضحت أن الفعالية تمثل مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، تتيح لكل أفراد العائلة وزوار المركز إمكانية التعبير عن شغفهم في مختلف المجالات الفنية، وهو ما يعكس التزامات «دبي للثقافة» الرامية إلى استثمار قدرات الصغار العقلية والجسدية في التعليم والإبداع.

• ميثاء شهداد: الفعالية مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، تتيح للعائلات والزوار التعبير عن شغفهم بمختلف المجالات الفنية.