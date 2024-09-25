داليا البحيري على منصة التكريم في «مهرجان فيلم المرأة»

كرم المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا في المغرب الممثلة المصرية داليا البحيري في افتتاح دورته الـ17، أول من أمس، كما كرم على المستوى المحلي الممثلة المغربية السعدية لديب.

وقدمت داليا خلال مشوار امتد لأكثر من 20 عاماً عدداً من الأفلام السينمائية من بينها «محامي خلع» و«سنة أولى نصب» و«حريم كريم» و«الباحثات عن الحرية» و«الغواص» و«السفارة في العمارة».

يعرض المهرجان - الذي تنظمه جمعية أبي رقراق ويمتد حتى 28 الجاري - 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وخمسة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، فيما تتنافس على جائزة الجمهور الشبابي خمسة أفلام في قسم الأفلام الروائية الطويلة المغربية وخمسة أفلام في قسم الأفلام القصيرة المغربية.

وتحل المجر «ضيف شرف» دورة هذا العام، إذ يتضمن برنامج الاحتفاء بها عرض ثلاثة أفلام لمخرجات تناولن من خلال أعمالهن قضايا المرأة وأثرها في المجتمع.