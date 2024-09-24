«ثقافة الشارقة»: «ملتقى الشعر العربي» يحط في جنوب السودان

انطلقت، أول من أمس، في جمهورية جنوب السودان، النسخة الثالثة من «ملتقى الشعر العربي»، تحت شعار «إن من الشعر لحكمة»، الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع «اتحاد علماء مسلمي جنوب السودان»، ضمن مبادرة ملتقيات الشعر العربي في إفريقيا، التي تهدف إلى نشر اللغة العربية، وتوسيع أفق الشعر الفصيح، وتعزيز حضوره بين مبدعيه.

ويأتي ملتقى جنوب السودان استكمالاً لمسيرة ملتقيات الشعر العربي، التي حلّت في عدد من الدول الإفريقية، منها تشاد، وغينيا، والسنغال، ونيجيريا، ومالي، وساحل العاج، فيما تواصل ترحالها خلال الفترة المقبلة في محطات أخرى، تأكيداً لرسالتها النبيلة ورؤيتها الثقافية الواسعة.

وقدّم المشاركون في الملتقى، وعددهم تسعة شعراء وشاعرات، باقة من القصائد والنصوص الشعرية.