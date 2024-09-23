الفائزون بجائزة العويس للإبداع على منصة الاحتفاء

تحتفي ندوة الثقافة والعلوم في دبي بالفائزين بجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ28 لعام 2023، مساء اليوم، بمقر الندوة في دبي.

وفازت بجائزة شخصية العام الثقافية مكتبة محمد بن راشد لدورها الرائد ومكانتها الرفيعة وحرصها على تقديم المعرفة بكل مجالاتها وصنوفها، بينما حصد الجوائز الثقافية الخاصة كل من: الدكتورة عفاف البطاينة، والكاتب عبداللطيف الزبيدي، والفنان أحمد حيلوز تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في الحركة الثقافية.

وفي مسابقة أفضل بحث عن الإمارات، فاز في الدراسات الإنسانية والاجتماعية - المحور الإداري، الباحث مايد الشاعر، عن بحثه: العوامل المؤثرة في نجاح تبني الموظفين لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي الدراسات التطبيقية - المحور الطبي أو الصحي، فازت الباحثة أسماء خليل محمد قاسم، عن «مسح مقطعي لظاهرة التطبيب الذاتي لدى البالغين في دولة الإمارات». وفي مجال الدراسات التطبيقية - المحور التقني فازت الباحثة مروة خميس محمد اليماحي عن «فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم القائم على المشاريع».

أما في مجال الابتكار العلمي - فئة الكبار، فحاز المركز الأول مشروع البصمة الوراثية الذكرية الجديدة للدكتورة ريم مطر المزينة المهيري، والمركز الثاني مشروع اكتشاف أمراض الأوعية الدماغية، للدكتورة فاطمة محمد طاهر فريدون، ونال المركز الثالث مشروع شريحة تعريفية لدخول الزوار لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق البوابات البرية والبحرية للباحثة علياء محمد علي البلوشي، بينما ذهبت جائزة أفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات إلى كتاب «المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية»، للدكتورة عائشة علي أحمد الغيص الزعابي.

وفي مجال أفضل إبداع قصصي أو روائي، فازت الروائية وداد خليفة النابودة، عن روايتها «عشبة ومطر».

وفاز حساب «إنستغرام» للإعلامي فهد هيكل بجائزة أفضل حساب لوسيلة تواصل اجتماعي.

وحصد جائزة أفضل برنامج ثقافي أو اجتماعي محلي (تلفزيوني - إذاعي)، برنامج مكتبات - إنتاج تلفزيون الشارقة، إعداد وتقديم علياء المنصوري.

وفي مسابقة أفضل عمل فني في الخط العربي، فازت فاطمة سالم الضنحاني في «خط جلي الثلث»، وعمران علي عبدالله عنبر البلوشي في «الخط الكوفي»، ورقية محمد علي إسماعيل «خط النستعليق».

أما في مجال التصوير، فحصد الجائزة محمد الطيب أحمد الطيب الشحي. وفي مسابقة الإنفوغرافيك فازت بالمركز الأول موضي أحمد خليفة السويدي، وبالمركز الثاني مها يوسف إبراهيم العبيدلي.

وحازت مسابقة الموسيقى (العزف على إحدى الآلات الموسيقية) العازفة مريم عمران موسى رمضان سجواني.

وفي مسابقة الشباب في أفضل ابتكار علمي - فئة الشباب، نال المركز الأول مشروع نظام الري عن بُعد، وشارك فيه سلطان عبدالرحمن محمد الزرعوني، وأحمد عبدالرحمن محمد الزرعوني، وعبدالرحمن عبدالله إبراهيم. وكان المركز الثاني من نصيب مشروع توقع الحرائق الكهربائية اعتماداً على الذكاء الاصطناعي لليازية محمد يونس المنصوري. ونال المركز الثالث مشروع تطوير كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستخدام الهندسة العكسية للوحدات الحرارية الكهربائية لكل من: منال ماهر البستكي، وفاطمة محمد عتيق الفلاسي. وفاز بأفضل عمل فني في مسابقة التصوير المصور محمد جاسم الحمادي.

• حصد الجوائز الثقافية الخاصة كل من: الدكتورة عفاف البطاينة، والكاتب عبداللطيف الزبيدي، والفنان أحمد حيلوز تقديراً لإسهاماتهم في الحركة الثقافية.

• في مجال أفضل إبداع قصصي أو روائي، فازت وداد خليفة النابودة، عن روايتها «عشبة ومطر».