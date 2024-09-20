مبارك العقيلي يعود إلى الضوء على «مسرح العويس» في دبي

نظّمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في دبي، أول من أمس، عرضاً مسرحياً بعنوان «مواعيد عرقوب»، مثَّل سيرة مسرحية مونودرامية لحياة الشاعر مبارك العقيلي، من تأليف وإخراج الفنان عمر غباش، ومن إنتاج مركز ديرة الثقافي بدبي.

وحضر العرض الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعبدالغفار حسين عضو مجلس الأمناء، وجمهور من محبي الفنون المسرحية ومن أصدقاء المؤسسة.

وعبر 40 دقيقة، قدم الفنان عمر غباش حياة الشاعر مبارك العقيلي بشكل درامي، متخذاً من الفضاء المسرحي ملعباً لحركته التي اعتمد فيها على فن الإيحاء والتخيل، لينقل للجمهور عالم الشاعر الذي تنقل في مختلف مناطق الجزيرة العربية، ورافقته خلفية موسيقية ممزوجة بأغنيات مأخوذة من قصائد العقيلي.

وفي ختام العرض، قال الفنان عمر غباش: «أردت أن أسلط الضوء على شخصية شعرية عاشت في أزمنة ومناخات متعددة، وعاصرت الأحداث الكبيرة التي مرت بها منطقة الخليج، وكانت شاهدة عليها وحاضرة فيها».

كما قدّم الدكتور سليمان موسى الجاسم درع العويس التذكارية للفنان عمر غباش، وتمنى له المزيد من الإبداع، وشكره على جهده في الأمانة العلمية لنقل وقائع حياة العقيلي ووضعها تحت الضوء، ما سيكون له أبرز الأثر في الاستلهام من شخصيته والنهل من مزايا شعره المتفرد.

بدوره، قدّم عمر غباش شكره لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية لتقديم هذا العرض الأول للمسرحية في الإمارات، ولإتاحة الفرصة للوقوف على خشبة المسرح العتيد الذي احتضن الكثير من التجارب الجميلة في المسرح والفن والموسيقى.

وشارك في المسرحية إلى جانب الفنان عمر غباش كل من حسن يوسف مساعد مخرج، وعبدالله الشعيبي مساعد مخرج، ومحمد جمال فني إضاءة.

يذكر أن الشاعر مبارك العقيلي ولد في منطقة الرياض في السعودية، وتنقل بين السعودية والعراق ودبي وعمان والبحرين، قبل أن يستقر به المقام في دبي، وعاش الشاعر ما بين 1875 و1955، وعاصر الوجود العثماني في منطقة الأحساء في السعودية، والانتداب البريطاني في منطقة الخليج. كما عاصر العديد من الشخصيات في المنطقة، وتواصل مع العديد من المثقفين.

وتميز شعر العقيلي بالجزالة، سواء باللغة العربية الفصحى أو الشعر النبطي، وكان له السبق في كتابة أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية، وأول قصة قصيرة. وتستعرض المسرحية رحلة حياته منذ صغره، ومن ثم كل مراحل حياته.

ويعد العرض المسرحي أول عرض لـ«مواعيد عرقوب» في الإمارات، حيث كانت قد عرضت سابقاً في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، كما عرضت في مهرجان شتوتغارت الدولي للمسرح في ألمانيا في مايو الماضي.

عمر غباش:

• أردت أن أسلط الضوء على شخصية شعرية عاشت أزمنة ومناخات متعددة وكانت شاهدة عليها وحاضرة فيها.

• مبارك العقيلي كتب أول مسرحية شعرية في الجزيرة العربية وأول قصة قصيرة.