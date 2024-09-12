في مكتبة محمد بن راشد.. «ربطة شعر» على طاولة النقاش

نظمت مؤسسة مكتبة محمد بن راشد جلسة حوارية قرائية ونقدية حول المجموعة القصصية «ربطة شعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي لعام 2023، للكاتبة سراب غانم.

وقدمت الدكتورة مريم الهاشمي، خلال الجلسة، قراءة نقدية حول «ربطة شعر»، وسلّطت الضوء على السمات الفنية والموضوعية التي ميّزت المجموعة.

وقال الشاعر والإعلامي سعد عبدالراضي الذي أدار الجلسة، إن «ربطة شعر ليست مجرد عنوان لمجموعة قصصية، بل هي نافذة تعكس رؤية الكاتبة للعالم، إذ نجحت في مزج الواقعية مع الخيال بأسلوب بسيط ومؤثر».

بينما أشارت الدكتورة مريم الهاشمي إلى أن الكاتبة استطاعت في «ربطة شعر» أن تطرح قضايا إنسانية واجتماعية برؤية حداثية، في واقع المجتمع العربي، مع تسليطها الضوء على معاناة المرأة وتطلعاتها.

وأشادت بأسلوب السرد الذي اعتمد على التكثيف اللغوي والبناء الدرامي المحكم، ما أضفى على النصوص عمقاً، وسحراً خاصاً.

من ناحيتها، قالت سراب غانم: إن «الفوز بجائزة الشارقة للإبداع العربي هو محطة مهمة في مسيرتي، والكتابة بالنسبة لي هي وسيلة للتعبير عن الذات، وعن قضايا المرأة والمجتمع، وأعتقد أن الأدب يمكنه أن يكون جسراً للتواصل بين الثقافات المختلفة».

وأضافت: «في مجموعة (ربطة شعر)، حاولت أن ألتقط لحظات من الحياة اليومية، وأنسج منها قصصاً تعبر عن الواقع بأسلوب سرديّ محكم يشدّ ذهن القارئ وإحساسه».

وتابعت: «الحضور الثقافي الواسع لهذه الجلسة والنقاشات القيّمة التي دارت فيها تشجعني على مواصلة الكتابة والتطوير. وأتمنى أن تجد (ربطة شعر) صدى لدى القرّاء، وأن تكون نافذة تفتح لهم عوالم جديدة».

وفي ختام الجلسة، تم تكريم المشاركين من قبل مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء الساحة، وبعدها وقعت سراب غانم مجموعتها القصصية للحضور.