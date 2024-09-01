«مكتبة محمد بن راشد» في سبتمبر.. شعر وسينما وترجمة وأدب رحلات

تواصل مكتبة محمد بن راشد مسيرتها الرائدة في إثراء المشهد الثقافي، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتميزة خلال سبتمبر، وذلك في إطار رؤيتها لتحفيز شغف القراءة والاطلاع بين أفراد المجتمع، تماشياً مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مبني على المعرفة والعلم.

وتبدأ الفعاليات مع جلسة بعنوان «أصحاب الإرادة»، والتي تستضيف مجموعة من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على التحديات الحياتية الكبرى التي واجهتهم وكيف تغلبوا عليها. وستتيح هذه الجلسة للحضور فرصة للاستماع إلى قصص نجاح ملهمة تعكس قوة الإرادة، وقدرة الإنسان على تجاوز الصعاب.

كما ستنظم المكتبة جلسة حوارية بعنوان «لقاء الأدب والنقد»، تسلط الضوء على المجموعة القصصية «ربطة شَعر»، الفائزة بجائزة الشارقة للإبداع العربي 2023. ويجمع اللقاء بين كاتبة المجموعة سراب غانم، والناقدة والكاتبة الإماراتية الدكتورة مريم الهاشمي، والحضور، لمناقشة جماليات النصوص وأهميتها الأدبية.

وفي سياق التوعية، تقدّم المكتبة جلسة «الذكاء العاطفي في العلاقات»، بالتعاون مع مستشفى الجليلة، حيث تبرز الدكتورة مها العلي، دور الذكاء العاطفي في بناء علاقات إنسانية صحية ومتينة، مع تزويد المشاركين بأدوات عملية لتحسين تواصلهم العاطفي.

وتستمر الفعاليات مع ورشة «مفاتيح تربوية لأسر واعية»، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، تقدّمها ناعمة الشامسي، حيث تطرح حلولاً عملية للتحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الأسر في تربية الأبناء.

وتستضيف المكتبة الكاتبة العمانية بشرى خلفان في ورشة عمل بعنوان «تأسيس منهج الكتابة للرواية التأريخية»، والتي تركز على تقنيات السرد التاريخي.

واحتفاء بالشعراء الكبار، تنظم المكتبة جلسة بعنوان «ابن البادية»، حيث تستعرض حياة وإرث الشاعر الراحل علي بن سلطان بن بخيت العميمي، إلى جانب تسليط الضوء على أعماله وتأثيره في الأدب الإماراتي. ويشارك في الجلسة التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، الدكتور راشد المزروعي، والدكتور سلطان العميمي، والدكتور عبدالعزيز المسلم.

كما تنظم المكتبة جلسة بعنوان فلسفة «الإيكيجاي» اليابانية للدكتورة أمل عمر حامد، كما يحظى زوار المكتبة خلال سبتمبر، بفرصة استثنائية للاستمتاع بتجربة سينمائية فريدة، تجمعهم بالمخرج نواف الجناحي، مع مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، كما ستنظم المكتبة ورشة «العقول المستدامة» لسلمى الهاجري.

وفي إطار أدب الرحلات، تقدّم المكتبة ورشة عمل بعنوان «مذكرات رحلة» للكاتب إبراهيم الذهلي، وتختتم الفعاليات مع اليوم العالمي للترجمة، حيث ستُعقد جلسة حوارية تجمع مجموعة من المترجمين والمهتمين لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في الترجمة.