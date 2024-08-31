مركز التجارب الثقافية «كوريا 360» يستعد لفتح أبوابه في دبي

يفتتح مركز التجارب الثقافية الترويجي «كوريا 360» أبوابه قريباً في دبي فيستيفال سيتي مول. جاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، يونجيل بارك، ومدير إدارة الأصول في الفطيم العقارية، هيثم حجار.

ويسعى المركز إلى تقديم تجربة شاملة، والاستفادة من الإقبال المتنامي في المنطقة على المحتوى والثقافة الكورية، حيث سيقدم المركز لدى افتتاحه عروضاً متنوعة نابضة بالحياة وغنية بالمحتوى والتراث الكوريين، وستتاح الفرصة للضيوف للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك موسيقى البوب ​​الكورية الساحرة والدراما.