تتويج ميس إسماعيل المرامي بطلة لتحدي القراءة العربي في اليمن

توج تحدي القراءة العربي، الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي بطلة لدورته الثامنة على مستوى الجمهورية اليمنية، وذلك في ختام تصفيات الدورة الثامنة من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي من الصف الثالث الثانوي في ثانوية بلقيس للبنات التابعة لمحافظة المهرة، خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته مدينة عدن بحضور معالي طارق سالم العكبري وزير التربية والتعليم اليمني، وسعادة محمد علي لملس وكيل قطاع التعليم في وزارة التربية والتعليم اليمنية، ومشاركة تربويين ومسؤولين ومهتمين بقطاع الثقافة، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في منافسات الدورة الثامنة.

ومثلت مشاركة طلبة الجمهورية اليمنية في تحدي القراءة العربي، إضافة مهمة لهذه المبادرة الملهمة التي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ونجحت خلال دورتها الثامنة في تسجيل إنجاز قياسي جديد حيث وصلت المشاركات إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفاً ومشرفة.

أوائل اليمن

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية اليمنية 10 أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة ميس إسماعيل حمود أحمد المرامي كلا من: آلاء خالد قاسم عبدالله الدبعي من الثاني الثانوي في مدرسة الشهيدة نعمة رسام التابعة لمحافظة تعز، وأسامة جمعان عمر مفلح من الصف الثاني الثانوي في مدرسة الرواد الأهلية (حضرموت)، وهبة الله عادل أحمد محمد من الصف الثالث الثانوي في مدرسة الشهيدة نعمة رسام (تعز)، وهيا عادل حميد سلمان العريفي من الصف الثالث الثانوي في مدرسة الشهيدة نعمة رسام (تعز)، وصالح إياد صالح المقفي من الصف الخامس في مدرسة النهضة (أبين)، وتركيا عبد الله قاسم الحلبي من الصف السابع في مدرسة التفوق الأساسية الثانوية (الجوف)، وملتقى صالح أحمد القطيش من الصف الخامس في مدرسة الضاد (أبين)، ومحمد خالد أحمد باجبير من الصف الثاني الثانوي في مدرسة الرواد الأهلية (حضرموت)، وعبد الرحمن كارم محمود دحوه من الصف الثالث الثانوي في مدرسة محمد سعيد جرادة (عدن).

تعزيز مكانة اللغة العربية

وثمن معالي طارق العكبري، الدور الحيوي الذي تلعبه مبادرة تحدي القراءة العربي في تعزيز مكانة اللغة العربية وإثراء المشهد الثقافي والمعرفي في الوطن العربي، منوهاً بمستوى التعاون الوثيق بين وزارة التربية والتعليم اليمنية ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وقال إن إقبال طلاب وطالبات اليمن على المشاركة في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، يعكس الأهمية التي توليها الجمهورية اليمنية على الصعيدين الرسمي والمجتمعي للجانب المعرفي، من خلال توفير كل ما يلزم لتشجيع الطلبة على زيادة حصيلتهم الثقافية، وترسيخ عادة القراءة، وتعزيز مكانة لغة الضاد والتوعية بأهمية استخدامها في التعاملات اليومية.

ونوه معالي وزير التربية والتعليم اليمني، بالمستويات المتميزة التي أظهرها طلاب وطالبات اليمن خلال تصفيات الدورة الثامنة، تحصيلاً وتمكناً باللغة العربية، معتبراً أن تسابق الطلاب والطالبات للفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني، يعزز الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على صناعة المستقبل.

وتوجه معاليه بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات، وجميع المشاركين في تصفيات الدورة الثامنة على مستوى اليمن، كما هنأ أولياء أمور الطلبة والمدارس والكوادر التعليمية، مقدماً الشكر إلى مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والقائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وكل من ساهم في إنجاز التصفيات.

مكانة عالمية

وقال الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إن الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي مثلت نقلة نوعية في مسيرة المبادرة الملهمة، حيث سجلت أرقام مشاركة قياسية من طلاب وطالبات 50 دولة حول العالم، وأظهرت مستويات متميزة للمتنافسين على مستوى الدول، ما يترجم المكانة العالمية للمبادرة، والاهتمام المتصاعد من قبل المؤسسات التعليمية في الدول المشاركة بترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع النشء على استخدام اللغة العربية، وامتلاك القدرة على مواكبة مستجدات العصر وهو ما ينسجم مع رسالة وأهداف تحدي القراءة العربي.

وأشاد الدكتور عبدالكريم العلماء بمستوى الإقبال من طلاب وطالبات الجمهورية اليمنية على المشاركة في تصفيات الدورة الثامنة، وبذلهم أقصى الجهود للصعود إلى منصة التتويج، منوهاً بالدور الحيوي الذي لعبته وزارة التربية التعليم في اليمن وجميع المعنيين بالعملية التربوية لتحقيق هذا الإنجاز.

وتوجه بالتهنئة إلى الفائزين وجميع طلاب وطالبات الجمهورية اليمنية الشقيقة المشاركين في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، وإلى أسر الطلبة، والمدارس والمعلمين، ووزارة التربية والتعليم.

كما قدم الدكتور عبدالكريم العلماء، الشكر لجميع الجهات اليمنية التي سهلت إجراء تصفيات الدورة الثامنة على المستوى الوطني، وأسهمت في إحداث التفاعل المجتمعي الإيجابي مع منافسات تحدي القراءة العربي.

صقل القدرات

ويهدف تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في العام 2015، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

ويسعى تحدي القراءة العربي إلى ترسيخ حب المعرفة والقراءة والاطلاع لدى الأجيال الجديدة وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وصقل قدراتهم وشخصياتهم.

كما يهدف التحدي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.