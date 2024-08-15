«دبي للثقافة»: «المرموم للأفلام القصيرة» ينتظر صناع السينما

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) فتح باب المشاركة في «مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة» التي ستقام ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء»، الهادف إلى إثراء المشهد السينمائي المحلي وتوفير منصة مبتكرة قادرة على دعم صناع الأفلام والمبدعين، وإلهام أصحاب المواهب الناشئة، وتحفيزهم على دخول هذا المجال.

بدء الاستلام

ودعت «دبي للثقافة» كل صناع السينما محلياً وإقليمياً وعالمياً إلى المشاركة وتقديم أعمالهم للمنافسة في مسابقة المهرجان الذي تستضيفه محمية المرموم الصحراوية من الثالث إلى 12 يناير 2025. وبدأت الهيئة، الأربعاء، استقبال طلبات المشاركة والأفلام، بينما سيكون 30 سبتمبر المقبل آخر موعد لاستلام الطلبات.

وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من الخبراء والمخرجين عملية فرز الطلبات وتقييم الأعمال السينمائية المشاركة في المسابقة، تمهيداً للإعلان عن قائمة الأفلام التي ستتنافس ضمن فئات المسابقة وهي: الأفلام الوثائقية، وأفلام الإنيمشن (التحريك)، وأفلام الحركة الحية (لايف أكشن)، والأفلام المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسيتم اختيار الأعمال المؤهلة بناء على مجموعة من المعايير تتعلق بالجودة والمحتوى.

صناع الأفلام

وتستهدف الدعوة المفتوحة كل صناع الأفلام والمخرجين الناشئين في الإمارات والمنطقة والعالم، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن مجموعات. ويشترط في المشاركين تقديم أفكار مميزة تعبر عن رؤاهم الفنية والتزامهم بالابتكار، إضافة إلى كون العمل أصلياً وحديثاً، وألا يكون قد عُرض سابقاً في أي مهرجان أو حدث محلي أو إقليمي أو عالمي، وأن يراوح طوله بين ثلاث و30 دقيقة، وأن يكون خالياً من الإساءة للآداب العامة والأديان والمجتمعات، وأن يكون المشارك مالكاً لجميع الحقوق الخاصة بالعمل.

نسخة ثالثة

شهدت النسخة الثالثة من المهرجان عرض أكثر من 70 فيلماً تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب والأجانب، فيما شهدت «مسابقة المرموم للأفلام القصيرة» ضمن فئاتها المختلفة منافسة 56 فيلماً قصيراً، كما استضاف الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة ومجموعة من المعارض والأعمال الفنية المستلهمة من تاريخ السينما.

• تتولى لجنة تضم مجموعة من الخبراء والمخرجين عملية فرز الطلبات وتقييم الأعمال المشاركة في المسابقة.

• تستهدف الدعوة المفتوحة كل صناع الأفلام والمخرجين الناشئين في الإمارات والمنطقة والعالم.