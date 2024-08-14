«بيت الفلسفة»: اللّغة العربيّة رسميّة في «الكونغرس العالميّ»

اعتمد الكونغرس العالميّ للفلسفة اللّغة العربيّة لغة رسمية ضمن اللغات التي يعتمدها، وذلك بعد أن تقدم مدير «بيت الفلسفة» في الفجيرة أحمد السمّاحي، باقتراح عاجل ينصُّ على وجوب اعتماد اللّغة العربيّة في الكونغرس العالميّ للفلسفة، بما تنطوي عليه من إمكانات، وبما تمثّله من قيمة حضاريّة متجذرة، إلى جانب اللّغات الرسميّة الأخرى المعتمدة.

ولم تكن اللّغات الرّسميّة المعتمدة في الكونغرس العالميّ (الإنجليزيّة، والفرنسيّة والرّوسيّة، وغيرها) تشمل اللغة العربية، ولذلك حرص «بيت الفلسفة» على أن تكون رسمية، باعتبارها واحدة من أغنى اللّغات العالميّة وأكثرها فعالية في التعبير عن المفاهيم الفلسفيّة، إدراكاً منه لعظمة وقيمة لغة الضّاد، لكونها جزءاً رئيساً ومحورياً من هويّتنا العربية.

شارك «بيت الفلسفة»، ممثّلاً في نخبةٍ من الفلاسفة من مختلف أنحاء العالَم العربيّ، في الكونغرس العالميّ للفلسفة الّذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما من 1 إلى 8 أغسطس، وشارك ممثّلو «بيت الفلسفة» في خمس جلسات، من ضمنها الجلسة الافتتاحيّة.

ولم تقتصر مشاركة «بيت الفلسفة» على الجانب الفكريّ الفلسفيّ فحسب، بل شملت كذلك تقديم إسهامات قيّمة وملموسة، حيث شارك وفد «بيت الفلسفة»، الذي يتألف من أربعة متحدثين يتقنون اللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية، في جلسات حوارية بنّاءة مع المشاركين.