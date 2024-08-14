«الثقافة والعلوم» تستعد لمهرجان الإمارات الدولي للملصق

تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031، تنظم ندوة الثقافة والعلوم بدبي، الدورة السادسة لمهرجان الإمارات الدولي للملصق في الفترة من الرابع إلى الـ16 من نوفمبر 2024، بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي: لقاء الإبداع والتكنولوجيا».

وأكد رئيس مجلس إدارة الندوة، بلال البدور أن مهرجان الإمارات الدولي للملصق، يُعدّ منصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز الإبداع، وتفعيل التبادل الثقافي، ومعالجة القضايا المعاصرة، ودفع التغيير الاجتماعي من خلال التصميم المبتكر، ويُعدّ المهرجان أيضاً مصدر إلهام وتعليم للطلاب والمحترفين في فنون الغرافيك والتصميم والمجالات الإبداعية ذات الصلة، حيث يُمكنهم من التعلم من روّاد ممارسين، ويشركهم في حوارات نقدية، ويستعرض رؤى مختلفة لتأثير الذكاء الاصطناعي على الإبداع.

ويتزامن المهرجان في كل دورة مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم في شهر نوفمبر من كل عام، كما يسلّط الضوء على ثيمة أو موضوع مرتبط باستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام.

ويسلّط المهرجان هذا العام الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في دفع التقدم، وتعزيز الإبداع والتواصل العالمي، ويسعى المشاركون من خلال أعمالهم إلى معالجة العديد من القضايا المعاصرة الملحة من خلال التصميم المبتكر، كما تستكشف الدورة مجالات تقاطع الفن والتكنولوجيا، مع التركيز على كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي للمستقبل.