صدور العدد 210 من مجلة «شاعر المليون»

صدر العدد 210 من مجلة «شاعر المليون» متضمناً مجموعة متنوعة من الحوارات والتحقيقات والمقالات التي تتناول قضايا وأسئلة المشهد الشعري المحلي والعربي، إضافة إلى رصد أبرز الفعاليات التي نظمتها الهيئة خلال الشهر المنصرم، وأبرزها «مهرجان ليوا للرطب». كما احتوى العدد على تحقيقين جاء الأول بعنوان «بيع الشعر.. تجارة مشروعة أم انتحال لموهبة الغير»، والثاني بعنوان «قصيدة الفصحى.. مدارس بلا مجالس». وأجرت المجلة في عددها الجديد مجموعة من الحوارات. وضمن مقالات العدد كتب رئيس التحرير الدكتور سلطان العميمي في الصفحة الأخيرة تحت عنوان «الشمس حية»، وكتبت خلود بناصر عن «الثأر في شعر امرئ القيس»، وخالد الوغلاني عن «شعرية الشتاء» عند الشاعر عبدالله العنزي، فيما كتب عبدالله أبوبكر عن الشاعر ضياء الكيلاني الذي «يكتب الشعر بأوتار عوده»، وكتبت نفين عزيز طينه تحت عنوان «وعود المن والسلوى لمصطفى مطر»، وتركي المريخي عن «الطموح».

وتضمن باب «مكتبة الشاعر» عرضاً لكتاب «أبوظبي.. تاريخ منذ القدم»، وتناولت زاوية «فيس بوك» في هذا العدد صفحة الشاعر علي مصطفى لون، كما حفل العدد بمجموعة من القصائد النبطية والفصيحة.