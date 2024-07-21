«التشافي بالقراءة والكتابة».. ورشة في جمعية الصحفيين

نظمت لجنة التدريب والتطوير في جمعية الصحفيين الإماراتية ورشة بعنوان «التشافي بالقراءة والكتابة»، قدمتها هالة عادل المقت، مدربة ومعالجة حياة، وذلك بمقر الجمعية في دبي منطقة محيصنة 2.

وتناولت ورشة التشافي محوري القراءة والكتابة ودورهما في المساعدة على التخلص من ضغوط الحياة ومعرفة الذات والوصول إلى أفضل ما بداخلنا لاكتشاف حياة جديدة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، فضيلة المعيني، إلى أن الورشة تأتي ضمن خطة لجنة التدريب والتطوير، وتستهدف الصحفيين من أعضاء الجمعية.