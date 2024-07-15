إطلاق برنامج لتعزيز التبادلات بين الأطفال الصينيين والأفارقة

تم إطلاق برنامج يهدف إلى تعزيز التواصل بين الأطفال الصينيين والأفارقة في بكين، حيث شهدت مراسم الترحيب اجتماع عشرات الأطفال من ناميبيا وجنوب أفريقيا والصومال وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى مع أطفال من الصين.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم، بأن المراسم التي أقيمت أمس في المركز الوطني الصيني للأطفال، شملت تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال، تضمنت ألعاب ورقص وعروض للفنون القتالية وجلسة رسم جماعية.



وفي منطقة التراث الثقافي غير المادي بالمركز، اختبر الأطفال سحر الثقافة الصينية التقليدية أثناء صنعهم للحقائب المعطرة ودمى الظل.



وبدورها، قالت هوانج شياو وي، نائبة رئيسة اتحاد عموم الصين للنساء، إن الأطفال يحملون مستقبل وآمال الصين وأفريقيا، مؤكدة أن التبادلات بين الأطفال ستضخ حيوية جديدة في التطور المستمر للصداقة الصينية-الإفريقية.



جدير بالذكر أن البرنامج تستضيفه وزارة الخارجية الصينية واتحاد عموم الصين للنساء. وخلال الستة أيام المقبلة، سيزور أطفال من الصين والدول الإفريقية الخمس المذكورة مواقع مثل متحف القصر الإمبراطوري في بكين، بالإضافة إلى مواقع ثقافية في مقاطعة خنان بوسط الصين.