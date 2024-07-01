وفاة الروائي الشهير إسماعيل قادري

أعلنت وسائل إعلامية وفاة الروائي الألباني الشهير إسماعيل قادري عن 88 عاماً.

واشتهر قادري بالكثير من الكتابات، وتُرجمت مؤلفاته إلى أكثر من 40 لغة، وحصد العديد من الجوائز المرموقة.

وولد الراحل في جيروكاسترا، التي سماها في روايته الصادرة عام 1970 «مدينة الحجارة»، والتي تقع في جنوب ألبانيا. وأمضى قادري حياته بين فرنسا وألبانيا، وكتب أكثر من 100 رواية وديوان شعر ونص مسرحي وسيناريو، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.