الجامعة الدولية السويسرية الذكية ISBM للتجارة والاقتصاد تصنف كأفضل جامعة ذكية لعام 2025

حققت الجامعة الدولية السويسرية الذكية للتجارة والاقتصاد إنجازاً بارزاً بتصنيفها كأفضل جامعة ذكية لعام 2025. هذا التصنيف، الذي يعتبر أحد أبرز الاعترافات في مجال التعليم العالي، جاء نتيجة للابتكار التكنولوجي، جودة التعليم، والتأثير البحثي الذي حققته الجامعة في السنوات الأخيرة.



هيئة التصنيف: QRNW Ranking of Leading Business Schools وهي هيئة غير ربحية تأسست عام 2013 يديرها مجموعة من هيئات الاعتماد الأوروبي مثل المجلس الأوروبي ECLBS وحكومة مالطا، وحكومة مولدوفا وحكومة كوسوف بالتعاون مع الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي و التي تتخذ من هيئة جودة التعليم و التدريب في البحرين مقراً لها.

التعليم عبر الإنترنت والبنية التحتية الرقمية المتطورة



الجامعة تعتبر من اول من قدم التعليم الافتراضي باللغة العربية، اول مجموعة دراسية كانت في شهر أكتوبر لعام 2013، ومن بين العوامل التي ساهمت في حصول الجامعة على هذا التصنيف، كانت استثماراتها الكبيرة في التعليم عبر الإنترنت وتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة. استخدمت الجامعة تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم، مما أتاح للطلاب من جميع أنحاء العالم الوصول إلى برامجها الأكاديمية بسهولة وفاعلية.



للجامعة فروع في العديد من دول العالم، ولديهم فرع في الخليج العربي في مدينة دبي، كـ أكاديمية مهنية مرخصة من قبل هيئة المعرفة في حكومة دبي تقدم دبلومات متقدمة

مناهج دراسية حديثة وهيئة تدريس متميزة



تميزت الجامعة بتحديث مناهجها الدراسية لتشمل موضوعات حديثة تتناسب مع احتياجات السوق الحالي، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الأعمال. كما تضم الجامعة هيئة تدريسية من الخبراء والأكاديميين المميزين، الذين يعتمدون على أساليب تدريس تفاعلية تشجع على التفكير النقدي والابتكار.

ريادة في البحث العلمي



لم يقتصر تميز الجامعة على التعليم فقط، بل امتد ليشمل البحث العلمي حيث تنفذ الجامعة أبحاثاً مبتكرة تساهم في تطوير مجالات التجارة والاقتصاد. وتحرص الجامعة على التعاون الدولي مع مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية، مما يعزز من تأثير أبحاثها ويشجع على تبادل المعرفة والخبرات.

تكريم دولي وآراء إيجابية



حصول الجامعة على لقب أفضل جامعة ذكية لعام 2025 جاء بعد تلقيها العديد من الجوائز والتكريمات في مجال التعليم العالي والابتكار التكنولوجي. وتعكس آراء الطلاب والخريجين مدى رضاهم عن جودة التعليم والخدمات المقدمة، مما يعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية رائدة.

بهذا الإنجاز، تؤكد الجامعة الدولية السويسرية الذكية للتجارة والاقتصاد ريادتها في مجال التعليم الذكي، حيث تجمع بين الابتكار التكنولوجي، جودة التعليم، والتأثير البحثي المتميز. حصولها على هذا التصنيف المرموق يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تستمر في تقديم تجربة تعليمية استثنائية لطلابها.

