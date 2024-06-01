توقيف امرأة «شوهت» لوحة شقائق النعمان لمونيه

أُوقفت ناشطة مناخية اليوم السبت لوضعها ملصقاً على لوحة لمونيه في متحف أورسيه في باريس، بهدف لفت الانتباه إلى ظاهرة الاحترار المناخي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة «وكالة فرانس برس».

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصة «إكس» امرأة، وهي عضو في مجموعة «Riposte Alimentaire» «ريبوست أليمانتير» (الرد الغذائي) التي تضم ناشطين بيئيين ومدافعين عن الإنتاج الغذائي المستدام، تضع ملصقاً باللون الأحمر على لوحة «شقائق النعمان» للرسام الفرنسي كلود مونيه.

وقالت عن الملصق إن «هذه الصورة الكابوس تنتظرنا إذا لم نُقدّم بديلاً».

وتُظهر لوحة مونيه التي تعود إلى عام 1873، أشخاصاً يحملون مظلات ويسيرون في حقل من شقائق النعمان. ولم يكن هذا العمل الفنّي محمياً بالزجاج.

وسبق لمجموعة «ريبوست أليمانتير» أن أعلنت مسؤوليتها عن تخريب أعمال فنية لرفع الصوت بشأن أزمة المناخ، بينها إلقاء حساء على لوحة «موناليزا» في متحف اللوفر، وعلى لوحة أخرى لمونيه في متحف ليون للفنون الجميلة في فبراير الماضي.