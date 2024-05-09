تعاون لتنفيذ مبادرات تعزز ثقافة التنمية الوطنية

وقّعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هامش فعاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي اختتمت أخيراً، بهدف تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة التي تحقق أهداف نشر ثقافة التنمية الوطنية المستدامة.

وتسهم المذكرة في تدعيم علاقات الشراكة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي وتبادل المعارف وتعزيز دور أفراد المجتمع للمحافظة على الهوية والتراث الوطني.

وقال وكيل وزارة الثقافة، مبارك الناخي: «تسعى الوزارة من خلال شراكاتها الاستراتيجية والفاعلة مع الجهات الثقافية المحلية إلى تعزيز الثقافة الوطنية لدى أفراد المجتمع، ورسم مسارات استراتيجية ثقافية شاملة ومتكاملة لتحقيق وترجمة رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات في المحافظة على الهوية الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي».

وأكد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ناصر اليماحي، أهمية الشراكة، مضيفاً: «التعاون مع وزارة الثقافة له دور بارز في تحقيق أهداف خطة الفجيرة الاستراتيجية وخطط الهيئة نحو تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي على مستوى الإمارة، ويأتي أيضاً اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي».

وتنص الاتفاقية على تبادل الزيارات والاجتماعات بين الطرفين، ودعم المهارات الإبداعية والتطويرية والابتكارية من خلال الشراكة المؤسسية بين الطرفين، إلى جانب العمل على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتدعيم ركائزه والمحافظة على ديمومته، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات والفعاليات المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافية التي ينظمها الطرفان.

مبارك الناخي:

• وزارة الثقافة تسعى من خلال شراكاتها مع الجهات الثقافية المحلية إلى رسم مسارات استراتيجية ثقافية شاملة ومتكاملة.