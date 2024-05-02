مشاركون في مهرجان الجبل يغرسون الغاف في حديقة الشعراء

اختتمت أخيراً فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجبل الثقافي الذي نظمته جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار.

وشهد ختام المهرجان، الذي أقيم تحت شعار «حديث الطبيعة»، إطلاق وثيقة «الاستدامة الثقافية»، وكذلك «حمامة الجبل» التي تمثل رسالة سلام من الإمارات إلى العالم، فضلاً عن زراعة أشجار الغاف في حديقة الشعراء لتعزيز الاستدامة البيئية في دولة الإمارات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، الدكتور خالد الظنحاني، عن سعادته بنجاح المهرجان الذي قدم للجمهور فقرات وأنشطة إبداعية متعددة بتعدد ألوان وميادين الثقافة، ضمن بيئة تراثية تمثلت في احتضان القرية التراثية بالفجيرة للفعاليات.

ونصت وثيقة الاستدامة الثقافية على التزام المشاركين في مهرجان الجبل وأهل الثقافة والفكر والأدب والفن والصناعات الثقافية والإبداعية، بالعمل الجاد على تحقيق تنمية ثقافية مستدامة وترسيخها.

كما أن الوثيقة تمثل رسالة المشاركين في الملتقى، وهي الالتزام الواعي بأهمية الثقافة المستدامة، وبدورها الجوهري في بناء وعي الأجيال وتشكيله، وتحفيزها على الإبداع والمشاركة في إنجاز تنمية شاملة ومستدامة مرتبطة بالثقافة المجتمعية، والانخراط الإيجابي في الحقول والأنشطة الثقافية المتنوعة، وجعل ثقافة القراءة والحوار، واكتساب المعرفة، وشغف الإقبال على الفنون والمتاحف والمسرح والحقول الأدبية، والقيم الجمالية الثقافية، مترسخة في نفوس الأجيال الناشئة والمستقبلية، بما يحقق الكثير من الثقة بالذات الفردية والجمعية، والرضا العقلي والمعرفي والوجداني.