«فنون العالم» في دبي مجدداً.. شهر حافل بالمهرجانات والنجوم

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة من الأنشطة المميزة التي تتنوع بين الفنون وأسلوب الحياة العصرية والعروض الترفيهية الحية خلال الشهر الجاري.

وتشمل الفعاليات الرئيسة، خلال هذا الشهر، مهرجان دبي للمأكولات، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، ومعرض فنون العالم دبي، أضخم فعالية للفن المعاصر في المنطقة.

كما تشهد دبي سلسلة من الاحتفالات الموسيقية بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين والعرب، بمن فيهم جيمس بلانت وشاغي ونجوى كرم ومارتن غاريكس وهانز زيمر وكاظم الساهر.

ويواصل مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية فعالياته حتى الخامس من الشهر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مع مجموعة من البطولات والفعاليات التعليمية، فضلاً عن عدد من التجارب الغامرة المصممة للاعبين من مختلف الأعمار.

كما يستمر مهرجان دبي للمأكولات، وهو من أبرز فعاليات فنون الطهي في الإمارة حتى 12 الجاري، مقدماً مجموعة من أشهى التجارب، بدءاً من تجربة كانتين الشاطئ، مروراً برحلة في عالم المذاقات، وصولاً إلى أسبوع مطاعم دبي، الذي يشكل الفعالية الأمثل لعشاق الطعام في الإمارة.

وانضم معرض فنون العالم دبي، أكبر معرض فني للبيع بالتجزئة على مستوى المنطقة، إلى المشهد الثقافي في الإمارة في عام 2015. وستقام دورته الجديدة من الثاني إلى الخامس من الشهر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، ويستعرض ما يزيد على 4000 عمل فني من أكثر من 300 صالة فنية وفنانين من 50 دولة.

ويعود مهرجان مايكرو ميوتيك الإمارات، أبرز مهرجان عالمي للإبداع الرقمي والموسيقى الإلكترونية، إلى دبي بدورته الثالثة ضمن حي السركال أفينيو في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين، بمن فيهم منسق الأغاني ماثيو جونسون، وثلاثي سالار أنصاري. ويُعدُّ المهرجان - الذي يتواصل يومين - عشاق الفن والموسيقى بسلسلة من العروض التي ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم.

«روح الأرض»

وستقدم النجمة اللبنانية نجوى كرم عرضاً على مسرح كوكا كولا أرينا بعد غد، إذ ستقدم لجمهورها مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تصدرت المراتب الأولى.

وتستضيف دبي أيضاً دورة جديدة من مهرجان «روح الأرض» في الرابع من الشهر الجاري في كوكاكولا أرينا، إذ سيضفي النجم العالمي جيسون ديرولو أجواء الحماسة والترفيه على الفعالية، وسيشارك إلى جانب مجموعة من الفنانين الموهوبين، بمن فيهم نجم البوب الهندي بيني دايال، والمغني الإماراتي أرقم العبري، والنجمة الشابة التي تحظى باستحسان واسع في دبي سيلين دي ماتاهاري.

«ملوك الغجر»

ويستعد مسرح دبي أوبرا لاستضافة الفرقة الكاتالونية «ملوك الغجر» وقائدهم تونينو بالياردو غداً لإحياء حفل استثنائي. وتعد الفرقة صاحبة الأغنية الشهيرة بامبوليو الجماهير بأمسية مع أجمل الأغاني الكلاسيكية مثل «فولاري» و«دجوبي دجوبا».

ويستضيف مسرح كوكا كولا أرينا الفنان شاغي الحائز جائزة غرامي، والفرقة البارزة في موسيقى الآر آند بي «بلاك ستريت»، لإحياء حفل مشترك في 11 الجاري. وسيحظى الحضور خلال الأمسية بفرصة الاستمتاع بعدد من أشهر الأغاني القديمة.

ويستعد «أتلانتس النخلة» لاستضافة مارتن غاركس، أحد أشهر منسقي الأغاني في العالم، خلال حفل في الهواء الطلق في 11 الجاري، وسيقدم الفنان مجموعة من أبرز ألحانه.

أنغام راقية

وسيعود عازف التشيلو الشهير هاوزر لتقديم عرضين على خشبة مسرح دبي أوبرا في 16 و17 الجاري، يستعرض خلالهما مجموعة من النغمات الكلاسيكية والمبتكرة. وينضم المغني السعودي عايض يوسف إلى فرقة ميامي الكويتية خلال حفل على خشبة كوكا كولا أرينا في 17 الجاري، إذ سيحظى عشاق الموسيقى العربية بفرصة الاستماع لأغانٍ عدة.

كما يستعد مسرح كوكا كولا أرينا لاستضافة النجم كاظم الساهر، الذي سيحيي حفلاً في 23 الجاري، ليقدم لعشاق الطرب باقة من أجمل الأغاني التي تتضمن «أنا وليلى» و«ها حبيبي» وغيرهما الكثير.

وسيكون عشاق موسيقى البوب على موعد مع حفل يحييه الفنان وكاتب الأغاني جايمس بلانت في 24 الجاري على مسرح كوكا كولا أرينا. وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بأمسية تتضمن أغاني عدة، من بينها «يو آر بيوتيفول» و«آي كيم فور لوف».

ويعود مؤلف الأغاني هانز زيمر إلى دبي ليقدم تجربة صوتية وبصرية في كوكا كولا أرينا في 31 الجاري وفي الأول من يونيو المقبل. وسيقدم الفنان الحائز جوائز غرامي وأوسكار الحفل بمشاركة 45 من العازفين والمؤدين، ما يتيح للحضور فرصة الاستمتاع بمعزوفات عدد من أشهر الأفلام.

• 23 الجاري سيقدم كاظم الساهر لعشاق الطرب باقة من أجمل أغانيه.

رحلة مع ملحمة

يستعد الفنان توم غرينان لإحياء حفل في «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام في 24 الجاري، إذ سيقدم مجموعة من أبرز أغانيه.

وستحيي فرقة «برايم سيركل» الحائزة جوائز عدة حفلاً على خشبة مسرح «بلا بلا» في الأمسية نفسها.

وسيستضيف مسرح كوكا كولا أرينا في 26 الجاري جلسة مع المتحدث الهندي الدكتور كومار فيشواس، ليأخذ الحضور في رحلة ملهمة مستوحاة من ملحمة رامايانا الهندية الشهيرة.

