إقبال كبير على جناح إصدارات محمد بن راشد في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024

شهد جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، إقبالاً كبيراً من زوار المعرض والكتاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين الذين حرصوا على النهل من معين خلاصة تجربة قائد استثنائي وملهم.

وشهد الجناح نقاشات ثرية وحوارات ثقافية بين المثقفين والأكاديميين والإعلاميين والزوار الذين أشادوا بما يحتويه الجناح من إصدارات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تلهم كل من يقتنيها دروس الحكمة والتميز في مختلف مناحي الحياة.

وتهدف مشاركة الجناح في معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى استعراض إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مختلف حقول المعرفة والأدب والتي نجح عبرها سموه في تطويع الحرف العربي، لينطق ببعض من حكمته، وليفيض بأقوال باتت مصدر إلهام للجميع.

ومن أبرز مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي يتم عرضها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب: "رؤيتي"، و"قصتي"، و"ومضات من فكر"، و"تأملات في السعادة والإيجابية"، وديوان زايد، و"ومضات من شعر" و"40 قصيدة من الصحراء" و"قصائدي في حب الخيل"، و"ومضات من حكمة"، و"أقول محمد بن راشد آل مكتوم"، و"القائدان البطلان"، و"عالمي الصغير"، إضافة إلى "من الصحراء إلى الفضاء".

"رؤيتي"

وتزينت أرفف جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض، بكتاب «رؤيتي» الذي صدر في عام 2006، ويعتبر مرجعاً للباحثين في فن الإدارة والتنمية والتطوير والتميز والقيادة، حيث يتسم الكتاب بكلماته السلسة المختارة بعناية حول قضايا معروفة بصعوبة استيعابها، وفي الكتاب فضاء واسع يكاد يشكّل كتاباً قائماً بذاته، يتطرق فيه سموه إلى فلسفته ورؤاه حول النجاح والحياة.

ويستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الكتاب جوانب من التجربة التنموية التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات ودبي من دورهما كمركز اقتصادي إقليمي إلى القيام بدور حيوي كمركز اقتصادي عالمي مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة والسياحة واقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة وتحقيق معدلات التنمية التي تطمح إليها الدولة.

وتنبع أهمية هذا الكتاب من اعتماد مادته على المعايشة اليومية للتنمية ذات المواصفات الدولية العالية والتجربة الذاتية والعمل الدؤوب لرفعة الشعب والوطن، حيث يسلط الضوء على المقومات الأساسية لصنع التقدم والريادة خصوصاً الرؤية الأصيلة والقيادة الحريصة على إعلاء شأن شعبها والإدارة الفعالة وفريق العمل القادر على تحويل رؤية القائد إلى حقيقة وواقع ملموس .

ويعرض الكتاب تجربة تنموية تتصف بالريادة وتعتبر من أهم قصص النجاح في عالم اليوم وباتت محل فخر العرب والمسلمين جميعاً، إضافة إلى بعدها الإنساني والحضاري لأنها تقدم نموذجاً متجدداً للعالم على إمكان تعايش الحضارات والأديان والتنوع والاختلاف وتعاون الجميع لصنع الامتياز في كل شيء.

"قصتي"

ويقدم كتاب "قصتي" الذي صدر في عام 2019، سيرة ذاتية تتضمن 50 قصة في 50 عاماً، حيث يشكل رحلة ممتعة في عالم القراءة تتقاطع فيها فصول بناء الذات مع بناء الدولة منذ أن أسْندت إلى سموّه أول «وظيفة» في خدمة وطنه حين تولى قيادة الشرطة والأمن العام في دبي في العام 1968 وحتى تولى سموه منصب نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي في العام 2006.

ويوثق كتاب "قصتي" فلسفة سموه في الحياة والقيادة والنجاح، وقصص نهضة دبي والإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف والحكايات التي تعكس فكر سموه وعظمة قادة الإمارات، وأهمية ما أسسه ورسخه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب الله ثراهما" في مسارات وركائز التنمية والازدهار والعمل في دولة الإمارات.

ويجسد كتاب "قصتي" جوهر فكر سموه وقيم دبي ودستور نهجها الحياتي والتنموي، القائم على رؤى التميز والخير والنهضة المستدامة المقرونة بالانفتاح والخير والمحبة. ويضم "قصتي"، 50 قصةً تشكل فصولاً ومحطات، يغطي فيها سموه مراحل شتى من رحلة حياته الغنية ومسيرته الحافلة بالإنجازات، حيث يستعيد سموه من خلالها ذكريات وتجارب ومواقف تحتشد بالصور والأحاسيس والأفكار والتجارب الثرية التي ساهمت في مجموعها في رسم معالم شخصيته وفكره ورؤيته.

ومضات من فكر

ويتحدث كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والصادر في عام 2013، عن فنون القيادة والإدارة، ويعرج على التجارب الشخصية لسموه.

ويضم الكتاب 36 ومضة سريعة ومكثَّفة، تحمل أفكاراً ورسائل عميقة من وحي تجربة سموه القيادية والسياسية والإنسانية، التي رسمت جميعها معالم دوره الريادي في بناء تجربة تنموية واقتصادية ناجحة.

والكتاب موضوعاته متنوعة ومستلهمة من الجلسة الحوارية لسموه في القمة الحكومية التي عقدت في فبراير 2013، واستجاب خلالها لأسئلة كثيرة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها وزوارها.

تأملات في السعادة والإيجابية

ومن الكتب التي حظيت بإقبال من زوار المعرض والكتاب والأدباء والمثقفين، كتاب «تأملات في السعادة والإيجابية»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي صدر في عام 2017، ويعد واحداً من الكتب التي باتت مصدراً للسعادة والإيجابية، نتيجة ما يتركه من تأثير إيجابي لدى القارئ، حيث يعد كتاباً محفزاً على الإبداع والابتكار ومبادئ العمل بروح الفريق.

ويتناول سموه في هذا الكتاب مفهومي السعادة والإيجابية من زوايا جديدة عبر تأملات إدارية تؤثر في الإنجاز والإنتاج والإبداع.

ويطرح الكتاب- الذي وصفه سموه في مقدمته بأنه كتاب سريع في عباراته، بسيط في كلماته، عميق في معانيه- رؤية مختلفة للعمل الإداري والتنموي والحضاري، رؤية قائمة على التفاؤل والإيجابية والثقة بالنفس والقدرات والثقة بالإنسان العربي.

ويضرب الكتاب أمثلة متعددة للإجابة على تساؤلات كثيرة حول كيفية تحويل صحراء الإمارات لوجهة سياحية، وكيفية بناء مطار دبي الأول عالمياً، وكيف تم وضع حجر الأساس لشارع الشيخ زايد في دبي.

الإصدارات الشعرية

وحظيت مؤلفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشعرية بإقبال لافت من جمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث يعتبر سموه علماً من أعلام الشعر النبطي على مستوى دول الخليج، حيث تنبض دواوين سموه ببلاغة وبيان يفيض تجارب وخبرات وإبداعاً.

ويُعدّ ديوان "زايد"، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام 2018، من أثمن وأروع الدواوين، إذ يشتمل على 87 قصيدة خلّدتْ ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سُلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث توثق لإنجازاته وما سطره من أعمال رسّخت مَجد الإمارات، وأسّست لنهضتها.

وقد برزت في الديوان إمكانات سموه المتفردة في الشعر، حيث يفتتح سموه الديوانَ ببيت من الشعر يُلخّص كل شيءٍ حين يقول: "لمْ يكُنْ زايدْ فينا واحداً.. بلْ هو الأُمّةُ حينَ النُّوَبِ".

ومضات من شعر

ويتألف ديوان "ومضات من شعر" المجموعة الشعرية المختارة من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من 52 ومضة مقتطفة من أعمال شعرية كاملة لسموه، باللغتين العربية والإنجليزية.

وتدور موضوعات الديوان الذي صدر في العام 2014 حول الحياة ومواجهة تحدياتها واختباراتها الصعبة والحب والنصر والتغني بالإنجازات والتجارب الإنسانية، وتعتبر هذه المجموعة الشعرية نافذة يمكن للقارئ من خلالها إلقاء نظرة على الفلسفة والقيم والمبادئ التي تقف خلف شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

أربعون قصيدة من الصحراء

وتزدان رفوف الجناح بديوان "أربعون قصيدة من الصحراء"، الصادر في عام 2011، حيث يكتنز ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أصدره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بروائع شعرية لسموه تمت طباعتها وتجميعها في ديوان متكامل، باللغتين العربية والإنجليزية.

ويتزين هذا الديوان بقصائد لسموه في حب الوطن والتعلق به وبأمجاده وتقدير رموزه، وتتسم أشعار الديوان بكونها لوحات ترفل بسمات الإبداع المرهف والحس الوطني الفريد، متميزاً بشاعرية عالية ولغة قوية جزلة.

قصائدي في حب الخيل

كما تزين جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض بديوان"قصائدي في حب الخيل" والذي جمع بين دفتيه القصائد التي نظمها سموه وعبر خلالها عن مدى شغفه بالخيل، والقيم التي طالما ارتبطت بها من نُبل، ورمز للمنافسة من أجل الفوز، وتمسك بالصدارة.

ويسلّط الديوان الضوء على القيمة المعنوية للخيول التي طالما ارتبطت ببيئة ومجتمع شبه الجزيرة العربية، والسمات المميزة لأهل الصحراء من شهامة ومروءة وكرم وشجاعة وإقدام، وغيرها من الصفات التي ارتبطت بالخيل وفارسها في الموروث الثقافي للمنطقة.

ومضات من حكمة

ومن الكتب التي لقيت تفاعلاً من رواد الجناح، كتاب "ومضات من حكمة.. أقوال وحكم مختارة لمحمد بن راشد آل مكتوم" والصادر في 2015، حيث يقدم الكتاب جواهر من الحكم والمقولات التي نثرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أوقات وأماكن مختلفة.

ويقدم كتاب «ومضات من حكمة» بأسلوب عذب سهل مُمتنع، جوانب في صميم الحياة، وروافد من معين الحكمة الإنسانية حول الحياة والإدارة والبناء والتنمية والأوطان، حيث يشارك سموه عبر هذا الكتاب تجاربه مع الناس، وتحدث عن مسيرته، ومحطات مفصلية في تاريخ الإمارات ورحلة التنمية.

أقوال محمد بن راشد آل مكتوم

يقدم كتاب "أقوال محمد بن راشد آل مكتوم" مجموعة من الاقتباسات الخالدة لسموه والتي تركز على الوطن والقيادة والحياة والإيجابية، وهي أقوال جسدت حنكة سموه الاستثنائية في القيادة والإدارة.

ويعتبر الكتاب مصدراً مهماً للإيجابية والتفاؤل والثقة في القدرة على إحداث تغيير إيجابي في الحياة، حيث تسلط الدرر التي يضمها الكتاب الضوء على الجوانب المختلفة لأفكار سموه القيادية ورؤيته ومنظومة قيمه وفلسفته في القيادة والإدارة. وتجسد هذه الأقوال إيمان سموه الراسخ بأن التحديات تبني الفرص، كما تمثل رؤية سموه للحياة باعتبارها رحلة مستمرة للتعلم.

القائدان البطلان

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاركة ملايين الأطفال في الإمارات والوطن العربي والعالم تجارب وذكريات من سنوات طفولة وشباب سموه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة التي شكّلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات، وذلك عبر كتب موجهة للأطفال ضمن قالب قصصي جذّاب ومشوّق.

وفي عام 2015، أصدر سموه كتاب "القائدان البطلان" والذي يتحدث عن كيفية تحقيق الأحلام.. وكيف استطاع بطلان اسمهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراهما" من تحويل حلم كان يراودهما وهما في اجتماع في خيمة في الصحراء لحقيقة واقعية ودولة جميلة تعيش بسلام وأمان ويلعب فيها الأطفال في كل مكان.

عالمي الصغير

وفي عام 2021، وضع سموه في متناول الأطفال عبر كتاب "عالمي الصغير"، بعض دروس الحياة التي تعلّمها سموه في أيام طفولته وشبابه، والأحداث والمؤثرات التي كونت شخصيته، وذلك من خلال قصص المجموعة الخمس التي تدور حول تجارب مرحلة الطفولة والشباب، وذلك في إطار حرص سموه على زيادة الوعي بين النشء والشباب، وإعداد جيل واعٍ ومثقف وقادر على تحمّل مسؤولية التطوير في المستقبل.

وتضم مجموعة "عالمي الصغير" خمس قصص يتناول فيها سموه مواقف أثرت في طفولته الحافلة بالتحدي والإصرار، وأسهمت في مجموعها في رسم ملامح شخصيته وتكوين فكره ورؤيته، مستعيداً من خلالها ذكريات وتجارب تملأ الذاكرة بالصور والانطباعات المحفزة على تعلم مهارات مهمة، والمشجعة على التحلي بروح المغامرة للاكتشاف والتعلم واكتساب معارف جديدة كل يوم.

من الصحراء إلى الفضاء

كما شهد كتاب "من الصحراء إلى الفضاء" إقبالاً من زوار المعرض، وقد تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في عام 2023، في سابقة من نوعها على مستوى العالم.

ويوثّق الكتاب من خلال خمس قصص محطات مهمة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومظاهر النهضة الشاملة التي مضت فيها دولة الإمارات نحو العالمية ومنذ تأسيسها في العام 1971.

يذكر أن جناح إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ينظم خلال معرض أبوظبي الدولي للكتاب 4 جلسات نقاشية لعدد من الكتاب والأدباء، لاستعراض رؤى وتجارب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأهمية إصدارات سموه وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.