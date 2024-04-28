«قناع بلون السماء» تفوز بـ(البوكر) 2024

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) اليوم، الأحد، عن فوز رواية «قناع بلون السماء» للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي، بالدورة السابعة عشر من الجائزة لعام 2024. وتسلمت ناشرة الرواية، رنا إدريس، صاحبة دار الآداب، وشقيق الكاتب الجائزة بالإنابة عن خندقجي.

جاء إعلان الجائزة في حفل أقيم اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، كما شهد الحفل تكريم الكتّاب أصحاب الروايات التي وصلت للقائمة القصيرة وهم: أحمد المرسي (مصر)، أسامة العيَسة (فلسطين)، رجاء عالم (السعودية) التي لم تتمكن من الحضور أيضا، ريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).

وقال رئيس لجنة التحكيم الكاتب نبيل سليمان، خلال حفل تكريم الفائز وكتاب القائمة القصيرة: «يندغم في» قناع بلون السماء«الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككاً الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية.

كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والمعاصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التخوين، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفراداً ومجتمعات. إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات».

وبدوره، قال رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية ياسر سليمان: تجول رواية باسم خندقجي «قناع بلون السماء» في عوالم يتقاطع فيها الحاضر مع الماضي في محاولات من الكشف الذي ترتطم به الأنا بالآخر.

كلاهما من المعذبين في الأرض، إلّا أنَّ أحدهما هو ضحية الآخر. في هذه العلاقة، تصبح النكبة الفلسطينية نصباً تذكاريًّا بصفتها أثراً من آثار كارثة إنسانية لا علاقة لضحية الضحية فيها.

في نهاية المطاف، ينزاح قناع البطل بفعل سماء حيفاوية، لتطل من خلالها مريم المجدلية التي طفق البطل يبحث عنها؛ ليحرّرها من براثن دان براون في روايته شيفرة دافنشي. تحفر رواية باسم خندقجي في أعماق الأرض؛ لتستنطق طبقاتها مفصحة عن سرديتها بلغة عربية صافية تجافي التكلّف وترفض الإغراق في اجترار الوجع».

ومنذ سجنه في 2004، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، و خسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

واختارت لجنة التحكيم الرواية الفائزة من بين مائة وثلاثة وثلاثين رواية ترشحت للجائزة لهذه الدورة باعتبارها أفضل رواية نُشرت بين يوليو 2022 ويونيو 2023.