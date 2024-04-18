الحِرف الإماراتية تزهو بلمسة معاصرة في «ميلان»

بمجموعة ترحال، يشارك مشروع الغدير للحِرف الإماراتية، في فعاليات أسبوع ميلان للتصميم 2024، بهدف إبراز الحِرف الإماراتية بأسلوب معاصر، إذ خُصصت مساحة لعرض المجموعة في قصر ليتا بميلان في إيطاليا.

وتُعدُّ مشاركة المشروع في أسبوع ميلان للتصميم، الذي انطلق، الإثنين الماضي ويستمر حتى الأحد المقبل، المشاركة الدولية الثانية للمشروع، بعد النجاح الذي حققه في معرض لندن للتصميم، من خلال عرض مجموعة ترحال أيضاً.

وتأتي مشاركة مشروع الغدير للحِرف الإماراتية، برعاية حرم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سموّ الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سموّ رئيس الهيئة للشؤون النسائية، إذ حصل المشروع على شهرة دولية ضمن المجموعات الفنية، التزاماً منه بإبراز الثقافة والحِرف المحلية للدولة.

وتتكون مجموعة ترحال من خمسة مقاعد من الصوف الطبيعي، نسجتها 16 حرفية من مدينة أبوظبي ومناطق مختلفة في الدولة، بإشراف مشروع الغدير، وباستخدام مواد مستدامة، كما استخدمت الألوان الطبيعية، لتلوين هذه المقاعد مثل: الحنة وقشر الرمان وأوراق شجر الغاف.