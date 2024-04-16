«الدولي للغة والثقافة» يستشرف مستقبل «العربية» في ظل الذكاء الاصطناعي

اختتمت في مدينة ميلان الإيطالية فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للغة والثقافة العربية، برعاية هيئة الشارقة للكتاب، الذي نظمته كلية العلوم اللغوية والآداب الأجنبية ومركز أبحاث اللغة العربية بالجامعة الكاثوليكية، تحت عنوان «اللغة والذكاء الاصطناعي: قيد للماضي أم أفق للمستقبل».

وشارك في جلسات المهرجان 35 باحثاً من 18 دولة، منها تسع دول عربية، كما استضاف 12 أكاديمياً وأستاذاً جامعياً من الجامعة الكاثوليكية بإيطاليا، وسعت الدورة السابعة من المهرجان إلى استكشاف تقاطعات الذكاء الاصطناعي مع اللغة والثقافة العربية، حيث سلّطت الضوء على محاور رئيسة تشمل «أخلاقيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي»، ودوره كمترجم يعبر الحدود اللغوية، وكشاعر ينظم القصائد، وكروائي ينسج الحكايات. كما ركز المهرجان على تأثير الذكاء الاصطناعي على تعليم اللغة، وتطبيقاته في لغة التواصل الاجتماعي، وناقش «دور الذكاء الاصطناعي في قطاع البحث العلمي والفلسفة»، وإمكاناته في «إعادة هيكلة التراث العربي»، مع التركيز على «تأثيره في اللغة والفنون»، بما يُعزز من مكانة العربية كلغة حية تتفاعل مع التقنيات الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: إن الاعتزاز باللغة الخاصة هو اعتزاز بكل اللغات، إذ يُعدّ تنوّع اللغات ضرورة لتنوع الثقافات، ولا يمكن تخيل العالم بلغة واحدة، لأن هذا يعني أن تفقد الثقافات الكثير من الجمال ومحفزات التعلم والاكتشاف، مسلّطاً الضوء على المشروع الكبير الذي يقوده صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو المعجم التاريخي للغة العربية، الذي صدر منه حتى اليوم 67 مجلداً تغطي 15 حرفاً من حروف اللغة العربية الـ28.

وقال العامري: «يحضر في أجندة هذا المهرجان الذكاء الاصطناعي مقروناً بالأدب والشعر والترجمة، بما يشكل مادةً خصبة للنقاش، وهنا يجب الإشارة إلى أن كل الاختراعات الحديثة، هي ثمار اللغة والثقافة، وليست سوى محاولة لمحاكاة الحياة الحقيقية».

وخصص المهرجان جلسات حول رقمنة اللغة العربية، والذكاء الاصطناعي والخيال، والذكاء الاصطناعي والترجمة بمشاركة الدكتور امحمد صافي مستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي استعرض تجربة الإمارة في جمع ونشر أكبر معجم تاريخي للغة العربية كمثال ناجح للرقمنة.

وطرح المترجمون محمد حقي سوشين، وسمير جريس، ونجلاء والي تساؤلات حول قدرات الذكاء الاصطناعي كمترجم للنصوص الأدبية، ودور مترجمي الأدب في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل استفادة الترجمة الأدبية من الذكاء الاصطناعي.