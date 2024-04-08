«إن قلت تَم.. تِم عليها»

تحمل الأسر الإماراتية مبادئ أصيلة لا تتغير مع مرور الزمن والانفتاح الذي تشهده البلاد، حيث إن لديها عادات وقيماً متوارثة عبر الأجيال تعرف بـ«السنع»، تضم مجموعة من العادات والتقاليد التي تشكل قواعد أساسية، وأسلوب حياة، تغرس لدى أبناء الإمارات منذ الصغر. في هذه الزاوية، تسلط «الإمارات اليوم» الضوء على مفهوم «السنع» الإماراتي عن طريق سلسلة موضوعات بهدف ترسيخ هذه القيم، بالاعتماد على كتاب «السنع» من جمع وتدقيق وإعداد وتقديم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك.

من الآداب التي يتناقلها أبناء المجتمع الإماراتي، ويحرصون على تعليمها أبناءهم، إتمام الأمور والتأكيد عليها، إذ يعد ذلك من القيم المهمة.

فمن «السنع» أن يتم الشخص الأمر، لاسيما عند الاتفاق مع الآخرين، فعلى سبيل المثال إن جلست مع أحدهم في المكتب أو في مقر العمل وقلت له إنك ستتواصل معه بعد المغرب للاتفاق على الذهاب معاً لمكان ما، فإنه يجب عليك أن تتم ذلك، وتؤكد عليه إن كنت ستذهب أم لا، لما في ذلك من احترام وتقدير للشخص الآخر، لذا يجب الحرص على التواصل والتأكيد على الآخرين في كل الأمور.

ضرورة التواصل

ومن الأخطاء الشائعة التي لا تعد من «السنع» قيام البعض بتجنب التواصل مع الآخرين، اعتقاداً منهم بأنهم سيعرفون أنهم لن يذهبوا معهم، ولكن في الواقع لا يعد ذلك من «السنع»، إذ من الممكن أن يكون الشخص الآخر قد خطط يومه بناء على الاتفاق الذي كان بينه وبين الآخر، ولذلك يجب التواصل لإتمام الأمور والتأكيد عليها.

«مواعيد عرقوب»

ويعد الوفاء بالوعد والمواعيد أحد الأمور التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بـ«السنع»، فهو من أهم الآداب التي يغرسها المجتمع الإماراتي لدى أبنائه، ما يسهم في زيادة الثقة بين الجميع، فكان أبناء المجتمع الإماراتي يقومون بأخذ كلمة الشخص من دون أن يكتب عهداً في الماضي، إذ كانوا يبيعون الأراضي أو البيوت بالكلام، فيقول أحدهم: «ها فلان تم؟» فيرد عليه الآخر: «تم»، وهذه الكلمة بحد ذاتها تعد بمثابة الوعد، فمن «السنع» أن يفي الشخص بوعده؛ فإن قام شخص آخر بطلب الأرض أو البيت وأبدى رغبته في الشراء بضعف المبلغ فإن البائع لا يقبل، بل يرفض، لأنه سبق وأعطى الشخص الأول كلمة «تم»، وبذلك نرى حرص المجتمع الإماراتي على احترام الوعود.

ومن المقولات المتداولة بين أبناء المجتمع الإماراتي أن يقال للشخص الذي لا يفي بوعوده: «فلان مواعيده مواعيد عرقوب»، وذلك نسبة إلى «عرقوب»، وهو شخص اشتهر بأنه كان يعد ويخلف الوعود، وهو ما يجافي «السنع» الإماراتي.

• يجب الحرص على التواصل والتأكيد على الآخرين في كل الأمور.

• إن جلست مع أحدهم وقلت له إنك ستتواصل معه فينبغي أن تُتم الأمر.

• الكلمة بحد ذاتها لدى أبناء المجتمع الإماراتي تعد بمثابة الوعد.

• يقال للذي لا يفي بوعوده: «فلان مواعيده مواعيد عرقوب».