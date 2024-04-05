«القرائي للطفل».. رحلة مشوقة بين 1400 فعالية

كشفت «هيئة الشارقة للكتاب» أن فعاليات الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث تتضمن أكثر من 1400 فعالية ثقافية وفنية وترفيهية، يقدمها 190 ضيفاً من 25 دولة، منها 50 فعالية ثقافية يقدمها 71 مشاركاً، كما يشارك في المهرجان 186 دار نشر من 20 دولة، حيث سيرحب بالجمهور والزوار بدءاً من الأول حتى 12 مايو المقبل في «مركز إكسبو الشارقة»، تحت شعار «كن بطل قصتك».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب، للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي ينطلق برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

بناء عقول الأجيال الناشئة

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «تتبنى الشارقة، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، جملة من القيم الأساسية تجاه النهوض بوعي الأطفال ومعارفهم، فنحن نؤمن بأن عقول الأطفال ليست أوعية يجب ملؤها، وإنما هي مصابيح يجب أن ننيرها».

وأضاف: «نعمل ليكون المهرجان بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نموذجاً في إعداد الجيل المقبل من القادة والمبتكرين وصناع التغيير والمبدعين، ونعمل لتظل الشارقة مركزاً سباقاً لاستثمار المعرفة في بناء المجتمعات».

عروض ومسرحيات

ينظم المهرجان 1400 فعالية متنوعة مخصصة للأطفال، يشارك فيها 190 ضيفاً من 25 دولة، وتتضمن هذه الفعاليات عدداً من ورش العمل الموجهة للأطفال، التي تتوزع على عدد من المنصات، وتخاطب موضوعات عدة، مثل الاستدامة، والأزياء، والحرف، والموسيقى، وغيرها، إضافة إلى 12 عرضاً تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الجوالة، التي يقدمها 19 مشاركاً من 12 دولة.

كما يتضمن المهرجان 960 ورشة يقدمها 34 ضيفاً من 10 دول. ومن أبرز العروض مسرحية «اختيارك» Your Choice الكويتية، إلى جانب مسرحية «لو كنا صغاراً».

71 ضيفاً من 25 دولة

يضم البرنامج الثقافي مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية التي تركز على تنمية مهارات التواصل لدى الأطفال، ويستضيف 71 ضيفاً من 25 دولة عربية وأجنبية، لتقديم نحو 50 فعالية ثقافية.

كما يلتقي جمهور المهرجان مع رسام الكاريكاتير الأميركي جيري كرافت، والكاتبة ستايسي باور من الولايات المتحدة، والكاتبة والمدربة الموسيقية ينغ ينغ من ماليزيا، والكاتبة كاثرين ديلوسيا من الفلبين، وغيرهم.

ركن الطهي و«الكوميكس»

ويستقبل المهرجان ضمن ركن الطهي نخبة الطهاة حول العالم، إلى جانب 25 خبيراً من 12 دولة، يقدمون 60 ورشة عمل و36 فعالية طهي مباشرة.

ويتضمن ركن الكتب المصورة (كوميكس) 132 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية يقدمها 31 مشاركاً من 4 دولة.

• 186 دار نشر من 20 دولة.

• 190 كاتباً وفناناً.

• 25 خبيراً من 12 دولة.