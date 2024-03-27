«فنون العالم دبي» يطل بإبداعات من 65 دولة

أكد معرض فنون العالم دبي، أن دورته الـ10 التي تنظم بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من مايو المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، ستكون الأكثر طموحاً في تاريخ المعرض، احتفالاً بمرور 10 سنوات من التميز الفني.

ودعت الدورة الجديدة عشاق الفن إلى المشاركة في رحلة مميزة عبر السنوات الـ10 الماضية التي زخرت بمحطات فنية بارزة، لتقدم تجربة استثنائية غنية بالأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد التزام المعرض إتاحة الفن أمام شريحة أوسع من الجمهور.

وتتجاوز الفعالية مفهوم المعرض التقليدي لتصبح ظاهرة فنية، إذ يعتزم المعرض تعزيز حضوره من خلال عرض مجموعة متنوعة، تضم ما يزيد على 4000 عمل فني لأكثر من 300 فنان من أكثر من 65 دولة، مع توقعات بحضور أكثر من 15 ألف زائر. كما يضم المعرض 12 جناحاً مخصصاً لدول مختلفة، بما في ذلك الإمارات واليابان والهند والصين وتركيا وإيران والولايات المتحدة وآسيا وروسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى جناح مخصص للفن العربي.

وتمتد الفعالية أربعة أيام، وتتيح للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض الفنية. وتتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية، والعروض الحية، وسلسلة من الجلسات الحوارية الفنية المخصصة، إلى جانب عدد من ورش العمل. وصممت الأنشطة التفاعلية لتوفير تجربة ثقافية استثنائية والاحتفاء بالتنوع والحيوية في المشهد الفني العالمي.

تجاوز الحدود

وتشمل دورة هذا العام إضافة جديدة ومبتكرة، هي جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية، المُصممة لجميع الجهات العارضة. ويحتفي المعرض بتنوع وجمال مختلف أشكال التعبير الفني، ويعتزم تجاوز الحدود الفنية التقليدية، وإثراء تجارب الجهات الزائرة العارضة من مختلف أنحاء العالم، من خلال جولات إرشادية منظمة، وفعاليات فنية تفاعلية في مختلف إمارات الدولة.

من جهتها، قالت مساعدة نائب الرئيس لإدارة المعارض لدى مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «يسرنا التعاون مع (دبي للثقافة) بوصفها الشريك الاستراتيجي للمعرض في دورته الـ10، التي تحتفي بمرور 10 سنوات زخرت بالإبداع الفني، ونتطلع إلى إطلاق مبادرتنا المميزة التي من شأنها إرساء معيار جديد حول مفهوم المعارض الفنية».

وأضافت «نهدف من خلال إطلاق جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية إلى منح الجهات العارضة والمشاركين فرصة للتعرف إلى النسيج الغني للحضارة الفنية والثقافية في دولة الإمارات، مع تعريف العالم بالمشهد الفني النابض بالحياة في دبي. وتعزز هذه المبادرة التزامنا تعزيز تجربة المشاركين والتبادل الثقافي، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي كوجهة ثقافية عالمية».

الصناعات الثقافية

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حرص الهيئة على دعم أصحاب المواهب الإبداعية في مختلف مجالات الفنون، ما يسهم في توطيد قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي. وقال: «أصبح (فنون العالم دبي) من الفعاليات البارزة على أجندة دبي التي يترقبها المبدعون من شتى أنحاء العالم، بفضل ما حققه المعرض على مدار سنواته الماضية من حضور لافت، جعل منه منصة عالمية للتواصل الإبداعي، وملتقى للأفكار الفنية، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية ويسلط الضوء على مشهدها الفني المتنامي».

وأعرب عن اعتزاز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية مع المعرض التي تصب في إطار التزاماتها تمكين أصحاب المواهب من عرض أعمالهم، وجعل الفن في متناول يد الجميع، لافتاً إلى أن ما يشهده المعرض سنوياً من إقبال لافت، جعل منه نقطة التقاء داعمة للاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي، لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026، وحاضنة لأصحاب الرؤى الفنية المبتكرة.

• 12 جناحاً مخصصاً لدول مختلفة يتضمنها المعرض الذي ينطلق في الثاني من مايو المقبل.

أسماء الشريف:

• نهدف من خلال إطلاق جولة فنون العالم دبي للسياحة الفنية إلى منح العارضين فرصة للتعرف إلى النسيج الإماراتي.

سعيد بن خرباش:

• المعرض أصبح من الفعاليات البارزة على أجندة دبي التي يترقبها المبدعون من شتى أنحاء العالم.

قطع يابانية فريدة

تستعد نخبة من الفنانين المبدعين للمشاركة في المشهد الفني الفريد لمعرض فنون العالم دبي 2024، ليثروا تجارب الزوار بمجموعة من أعمالهم الفنية الإبداعية ورؤاهم المميزة.

وبالنيابة عن الفنانين المشاركين من الغاليري الياباني «جابان بروموشن جاليري» والبالغ عددهم 54 فناناً، قال موموكا إيشيكاوا: «يسعدنا أن نمثل جناح اليابان الذي يسلط الضوء على نخبة من ألمع الفنانين اليابانيين، إذ يتميز معرضنا باحتضانه مجموعة من أعمال الفن المعاصر والأعمال الفنية المعتمدة على التقنيات التقليدية، ما يوفر قطعاً فريدة لا تُوجد في أي مكان آخر في دبي».