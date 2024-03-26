كوريات بالزي الإماراتي في «غبقة رمضان»

احتضنت أبوظبي فعالية تجمع بين الثقافتين الإماراتية والكورية في إطار الاحتفال بشهر رمضان الفضيل، تحت مظلة المبادرة المجتمعية «غبقة رمضان»، التي نظمتها نورة المنهالي من الجمعية الإماراتية الكورية (تيكا)، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا بالمركز الثقافي الكوري في أبوظبي.

وشهدت الفعالية، التي نُظمت، أخيراً، إقبالاً لافتاً، إذ امتلأت القاعة بالكامل بحضور 150 من الإماراتيات والكوريات، في أجواء رمضانية.

وحرصت الضيفات الإماراتيات على عرض تقاليد الشهر الفضيل للسيدات الكوريات، في جو يسوده الود والاحتفال بالتقاليد الثقافية المشتركة.

وبدأت الفعالية بشرح عن عادات الإمارات في رمضان، إذ استمتعت الكوريات بالتعرف إلى شعائر الشهر الفضيل وأساسيات الصوم والإفطار والعطاء. وتميّزت الأمسية بالعديد من الأنشطة مثل الألعاب التقليدية الإماراتية والكورية، وتذوق الأطعمة الشعبية لكلا البلدين، إضافة إلى حرص الحضور على ارتداء الزي التقليدي الإماراتي.

واستمتعت المشاركات بورشة تزيين الكعك، إذ قمن بتزيين الكب كيك بأشكال زهور مستوحاة من التصاميم الكورية، ما أضاف تجربة ممتعة إلى الفعالية.

من جانبه، قال الملحق الثقافي لسفارة كوريا في أبوظبي، لي يونغ هي: إن مثل هذه المبادرات تعزز من فهم وتقدير الثقافة الرمضانية لدى الجالية الكورية في الإمارات، وتفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي وحوار الحضارات المتبادل.

وتحتفي «غبقة رمضان» بالروح الحقيقية للشهر الفضيل من خلال جمعها بين الأفراد من خلفيات متنوعة للاحتفال بالقيم المشتركة من التفاهم والإخاء.

وتميّزت بتقديم لمحة عن الإبداع والابتكار في الثقافتين الإماراتية والكورية، مؤكدة أهمية الفن والثقافة في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأكدت مشاركات في فعالية «غبقة رمضان» أنها ستبقى في ذاكرتهم كتجربة استثنائية أبرزت أجمل معاني التواصل الثقافي والاحتفاء بالتنوع.

كما تعكس الفعالية التزام الجمعية الإماراتية الكورية والمركز الثقافي الكوري في أبوظبي بتعزيز الحوار الثقافي، وتوسيع آفاق التفاهم بين الشعوب، مسلطة الضوء على القيم الجوهرية للتعايش السلمي والاحترام المتبادل.

• 150 من الإماراتيات والكوريات، شاركن في الأمسية التي نُظمت في أبوظبي.